4大超商咖啡優惠！全家「特大」拿鐵30元　7-11咖啡買1送1可寄杯

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全家即起至30日前，特大杯拿鐵、鮮露醇奶茶冰熱不限，都有買1送1優惠，加上自帶杯折扣特大杯拿鐵只要30元、醇奶茶23元開喝。此外還有，鹼性離子水、御茶園紅茶、杜老爺草莓雪糕同品項買1送1優惠。
並且7月30日前，全家門市使用全盈+PAY支付，可享全家霜淇淋(口味不限)買1送1，用療癒霜淇淋一連日降雨的煩悶心情，YouTuber千千聯名的木瓜牛奶霜淇淋、椰椰奶奶霜淇淋邁入尾聲，想品嚐的民眾可得抓緊腳步，接下來在8月4日換檔新口味「莓果霜淇淋」。
🟡7-11生椰厚拿鐵買1送1
7-11歡慶「冰精品生椰厚拿鐵」新品上市，APP行動隨時取自7月26日起至8月1日也同步推出嚐鮮活動，冰精品生椰厚拿鐵享買1送1優惠，每日限量2,000組，每人每日限購2組（兌換至8/31止）；門市冰精品生椰厚拿鐵也有嚐鮮價99元（原價110元），26日起至8月8日限定。
7-11行動隨時取即起至8月1日前，推出指定品項7杯優惠組合，換算下來約買5送2優惠，品項包括：
📍蜂蜜美式（冰飲70元；熱飲60元）、蜂蜜拿鐵（熱飲70元；冰飲80元）7杯組優惠價400元，原價最高560元／組。
📍風味飲指定冰飲，品項含皇家伯爵紅茶拿鐵、太妃焦糖風味瑪奇朵、焙烤榛果風味拿鐵、脆酷摩卡咖啡、巧克力可可歐蕾，7杯組優惠價320元，省135元。
📍燕麥系列指定冰飲7杯組，品項含大杯冰燕麥拿鐵、冰黑糖珍珠燕麥奶、冰燕麥奶茶，優惠價370元，最多省155元。
📍現萃茶香鑽水果茶7杯組優惠價350元，省140元
🟡萊爾富梅子冰沙39元
萊爾富梅子冰沙即起至30日，原價55元特價39元／杯。還有8月22日前．大杯冰紅拿拿鐵、中杯熱紅茶拿鐵同品項買7送4，可跨店取、分次領，兌換天長達90天。
🟡OK醇奶茶、仲夏水果茶8折
OK攜手純喫茶玩創意，以經典紅茶與綠茶為基底，玩出新風味「醇奶茶」（原價50元）與「仲夏水果茶」（原價70元），即日起~7/26期間，選購OKCAFE純喫茶聯名任一飲品，即享8折嘗鮮優惠。