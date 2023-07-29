陳吉仲接農業部長！藍委痛批無能還高升 人民將用選票抵制賴清德
行政院公布新人事，農業部長由農委會主委陳吉仲接任。國民黨黨團總召曾銘宗批，陳吉仲擔任農委會主委任內，什麼事情都沒做到，要不是有總統蔡英文的力挺，陳吉仲早該下台；國民黨立委賴士葆也批，陳吉仲遇到農產品內外銷出問題時只有意識形態的罵中國大陸、以及大灑幣，這種政治擺中間專業放兩邊的做法完全符合蔡政府的中心思想，人民會在年底用選票抵制民進黨。
記者余祥／台北報導
曾銘宗說，陳吉仲號稱「小英男孩」，當農委會主委就一百零一招，補助跟大撒幣，沒有做好工作，要雞蛋沒雞蛋，許下的保證一再跳票，農產品的產銷調節也沒做好，陳吉仲沒有任何一件事做得到，要不是蔡英文力挺，早該下台，蔡政府應該多聽農民、消費者的意見。
賴士葆說，陳吉仲果然在外界一片罵聲中高升農業部長，細數過去他在主委任內，遇到農產品內外銷出問題時只有兩招：意識形態的罵中國大陸、以及大灑幣。這種政治擺中間專業放兩邊的做法完全符合蔡政府的中心思想，因此不管過去外銷農產品如何衰退、分散市場如何不力，以及缺蛋多時及進口蛋還要補助運費等離譜作法，陳吉仲還是高升。
賴士葆批，蔡政府只看政治的作法，人民定會在年底用選票扺制民進黨總統參選人賴清德。