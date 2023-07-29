日本公開賽／戰勝世界第一！麟洋配強勢橫掃 率先闖進男雙決賽
台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今（29）日在BWF 750系列的日本羽球公開賽男雙4強戰，面對世界第一的印尼組合Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto，經過2局激戰，他們以21:19、21:10取勝，晉級到最終冠軍戰。
記者黃建霖/綜合報導
今年一直起伏不定的李洋／王齊麟，在這一站似乎找回了狀態，先在16強戰勝世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，8強戰又擊敗世界第2的印度組合Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty，連克兩強敵晉級4強。
今天面對Alfian / Ardianto，他們在開賽後就成為場上主導局面的一方，一度取得16:7的領先，並且獲得4個局點，雖然接下來被化解掉3個，不過最終仍以21:19先下一城。
次局兩人延續氣勢，很快取得9:4的分數領先，之後Alfian / Ardianto的競爭力直線下降，狀態和士氣都不在線，也讓麟洋配持續拉開分數，最終以懸殊的21:10贏下，拿下冠軍戰門票。
接下來李洋／王齊麟將率先挺進決賽，靜候日本第一男雙小林優吾／保木卓朗和中國大陸組合歐烜屹／劉雨辰之間的勝者。