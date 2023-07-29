壓不下去了！杭特醜聞連環爆還偷腥　老爸拜登認有「第7名孫兒」

我是廣告 請繼續往下閱讀
羅伯茲還為了孩子的撫養費與杭特打起官司，怒控杭特不乖乖給錢，直到上個月才在阿肯色州法院解決了撫養費的案件，並與女方達成協議，但條款內容一直處於保密狀態。
53歲的杭特與第一任妻子育有3名子女、和第二任妻子則有個3歲的兒子博（ Beau Jr.）。
拜登28日透過聲明證實，杭特與納薇的母親正在為了女兒的最大利益協商，未來會盡可能地保護她的隱私，這也是他首次承認納薇的存在，並強調：「這不是政治問題，而是家庭問題，吉兒和我只想給所有孫子最好的，包括納薇在內。」
《每日郵報》分析，杭特連環爆的醜聞，讓老爸拜登的連任之路岌岌可危，特別近日杭特的認罪協商被法官擋下來後，他又再度面臨逃稅、擁槍和毒品可能帶來的牢獄之災。
分析並指出，過去有關拜登家族的負面消息都被刻意忽視、許多美國人對杭特一連串脫序行為知道的並不多，但這次美國左派媒體已很難扭轉不利於拜登家族的報導，只剩少數仍在嘗試將鎂光燈拉到針對前總統川普（Donald Trump）的指控上。
支持民主黨的《紐約時報》白宮特派員貝克（Peter Baker）坦言，拜登很難再以「杭特在努力與毒癮鬥爭」之類的理由為兒子辯護；而且對拜登來說，這已不僅僅是兒子任不任性的問題，而是他本人是否也與杭特一些不法的商業交易脫不了關係。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
少一份毒品，多一分健康；吸毒一時，終身危害。
※ 戒毒諮詢專線：0800-770-885(0800-請請您-幫幫我)
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995