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壓不下去了！杭特醜聞連環爆還偷腥　老爸拜登認有「第7名孫兒」

▲拜登次子杭特醜聞纏身，恐對老爸的連任之路造成打擊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲拜登次子杭特醜聞纏身，恐對老爸的連任之路造成打擊。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）的兒子杭特（Hunter Biden）醜聞連環爆，多年來一直被共和黨指控利用老爸的政治光環，在烏克蘭、中國謀取個人利益，還涉嫌吸食管制藥物、非法持有槍枝等罪名，私人生活亦是相當「精彩」。拜登28日終於鬆口承認自己有「第7名孫輩」，就是杭特與脫衣舞孃出身的前女友羅伯茲（Lunden Roberts）的私生女納薇（Navy Joan Roberts），有外媒分析，杭特醜聞太多，已經到了左派媒體都壓不下去的地步。

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綜合外媒報導，杭特與阿肯色州羅伯茲女子於2018年生下納薇，杭特聲稱他與女方的相遇是在他「沉迷於酒精和毒品期間發生的」，並一度拒絕承認納薇是他的孩子，直到DNA檢測還原真相，確定納薇就是他的非婚生子女，但拜登一家始終未曾鬆口承認這名孫輩。

羅伯茲還為了孩子的撫養費與杭特打起官司，怒控杭特不乖乖給錢，直到上個月才在阿肯色州法院解決了撫養費的案件，並與女方達成協議，但條款內容一直處於保密狀態。

▲（圖／翻攝自太陽報）
▲羅伯茲與杭特的女兒納薇。（圖／翻攝自太陽報）
53歲的杭特與第一任妻子育有3名子女、和第二任妻子則有個3歲的兒子博（ Beau Jr.）。

拜登28日透過聲明證實，杭特與納薇的母親正在為了女兒的最大利益協商，未來會盡可能地保護她的隱私，這也是他首次承認納薇的存在，並強調：「這不是政治問題，而是家庭問題，吉兒和我只想給所有孫子最好的，包括納薇在內。」

《每日郵報》分析，杭特連環爆的醜聞，讓老爸拜登的連任之路岌岌可危，特別近日杭特的認罪協商被法官擋下來後，他又再度面臨逃稅、擁槍和毒品可能帶來的牢獄之災。

分析並指出，過去有關拜登家族的負面消息都被刻意忽視、許多美國人對杭特一連串脫序行為知道的並不多，但這次美國左派媒體已很難扭轉不利於拜登家族的報導，只剩少數仍在嘗試將鎂光燈拉到針對前總統川普（Donald Trump）的指控上。

支持民主黨的《紐約時報》白宮特派員貝克（Peter Baker）坦言，拜登很難再以「杭特在努力與毒癮鬥爭」之類的理由為兒子辯護；而且對拜登來說，這已不僅僅是兒子任不任性的問題，而是他本人是否也與杭特一些不法的商業交易脫不了關係。

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