今日必吃／蕭敬騰也造訪！萬華70年老店搬新家 銅板價肉圓油粿
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。位在萬華經營超過70年的「蘇家肉圓油粿」，原本在三水街，後搬到萬華區和平西路裡的小巷弄內，除了有文青風的全新裝潢，並於新匾額於名片上都刻畫新名字「露店蘇來傳肉圓油粿」，當然老顧客還是習慣稱舊名。幾道小吃，肉圓、油粿、四神湯等，幾乎每道都是50元，本集來嘗嘗搬新家後的銅板美食肉圓與油粿。
記者葉盛耀/綜合報導
於1946年創立的的「蘇家肉圓油粿」，現由二代兩兄弟接手，改名為「露店蘇來傳肉圓油粿」，一樣鄰近捷運龍山寺站，雖稍走幾步路可得，但因為在隱密小巷弄，建議開google地圖搜尋較不易迷路。業者表示，匾額上的新店名，由來是因為創始人「蘇芳文」別號「來傳」；而以前老店位在龍山臨時商場，早期在地人都以「露店」來稱之。若是考察「露店」兩字，應是來自於日語ろてん，泛指沒有正式店面的露天商店，或路邊攤販。
雖然有了新店名，老顧客還是習慣稱舊名「蘇家肉圓油粿」。帶點典故的新名稱，再配上有著台式懷舊風的新裝潢，還能在炎夏中吹著冷氣嘗小吃，是煥然一新的舒適感。
招牌的肉圓是炸的，標榜內餡有胛心肉、香菇、筍絲，上頭並淋有特製醬料與香菜，吃起來皮Q餡紮實，較特別的是內餡竟還有個栗子，吃到時很具驚喜。極度建議要再自行加上蒜泥，還有香氣很足但不至於太嗆辣的店家特製辣椒醬，美味度更能加分。
另外就是油粿，其他地區則會稱為芋粿，一樣是溫油慢炸出，軟Q的粿中咬得到香綿鬆軟的芋頭小塊。再配碗四神湯或豬肚湯，就是讓許多萬華人從小吃到大的古早味。據說蘇家肉圓碗粿以前就是蕭敬騰會造訪的萬華小吃，老店還掛著他本人的簽名。
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