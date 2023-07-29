卡努將提早轉強颱！日本氣象廳公布新路徑 「這天」最靠近台灣
隨著杜蘇芮海陸警解除！今年第6號颱風「卡努」接力往台灣靠近，目前時速20公里的速度往日本沖繩方向前進，日本氣象原預報，卡努會在8月1日轉為「強颱」，最新路徑修正為8月31日轉強颱，並且將在2日最靠近台灣，不過目前颱風路徑不確定仍大，將持續追蹤修正卡努颱風最新動態。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據日本氣象廳指出，卡努颱風目前中心位置在北緯16.2度、東經134.3度，以每小時20公里的速度往北北西移動，中心氣壓998百帕，近中心最大風速每秒18公尺，瞬間最大陣風每秒25公尺。
最新預報資料顯示，卡努將提早於8月31日轉為強颱風，屆時近中心最大風速每秒35公尺，瞬間最大陣風每秒50公尺，預計在1日先抵達沖繩後，在8月2日早上9點最接近台灣北方海面。
天氣風險分析師方俊元指出，下週一（31日）隨著卡努颱風逐漸往西北移動，他的外圍風場也將主導台灣周圍的環境風向，台灣受東北風環境影響，各地天氣晴到多雲，午後降雨則會以山區為主，相較週六日兩天來的少一些，到了晚間至下週二（1日）隨著卡努越接近，降雨也會逐漸增多，範圍也會逐漸變廣，從基隆北海岸開始，逐漸擴及到中北部，降雨會變得當明顯。
到了下週三（2日）卡努颱風登陸中國後，台灣將持續一段時間受西南風環境影響，且有機會引進較多水氣進來台灣，中南部有機會再持續有降雨的一段時間，但實際影響還是要再多加觀察後面的預報變化。