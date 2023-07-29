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日本公開賽／麟洋配連斬世界第1、2組合　中國球迷：要衝擊奧運了

▲奧運金牌國手「麟洋配」王齊麟與李洋，也在此次500碗的評審陣容中。（圖／Badminton photo提供）
▲奧運金牌國手「麟洋配」王齊麟與李洋，也在此次500碗的評審陣容中。（圖／Badminton photo提供）

運動中心/綜合報導

台灣黃金男雙「麟洋配」李洋／王齊麟今（29）日在BWF 750系列的日本羽球公開賽男雙4強戰，擊敗Fajar Alfian / Muhammad Rian Ardianto，重振聲勢。而他們連續擊敗世界第一和第二男雙組合的好表現，也吸引了對岸網友的討論，直言很為自家組合擔心，也稱麟洋似乎正在複製東京奧運的奪冠歷程，準備在巴黎奧運衛冕。

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今年一直起伏不定的李洋／王齊麟，在這一站似乎找回了狀態，先在16強戰勝世界排名第6的馬來西亞組合王耀新／張御宇，8強戰又擊敗世界第2的印度組合Satwiksairaj Rankireddy／Chirag Shetty，連克兩強敵晉級4強。

今天面對Alfian / Ardianto，他們從開賽就一直取得主導局面，在網前平抽擋和和底線攻防消耗都不落下風，雖然浪費3個局點，但仍及時穩定下來以21:19先下一城。

次局兩人士氣高漲，對手競爭力也有所下滑，分數直接被拉開，該局比數定格在21:10，由麟洋拿下冠軍戰門票。進入到下半年之後，李洋／王齊麟正慢慢尋求找回狀態。

這場比賽，麟洋配讓人看到他們在東奧週期展現的那種統治力——在3個泰國站賽事拿下冠軍，豪取15連勝。現在談奧運金牌確實有些早了，不過對岸的中國球迷，卻對他們的表現感到驚艷。

一些人認為，麟洋慢慢找回狀態就向3年前一樣，「奧運積分賽開始爆發，而且勢不可擋，有點明顯高出其他男雙一大截的水平」、「感覺要衝擊巴黎（奧運）了」，並且直言李洋的抽擋和王齊麟的網前發揮出色，讓他們在面對大種子組合仍然能發揮自己在速度上的優勢。

因此，一些球迷也開始擔心自家組合梁偉鏗／王昶和歐烜屹／劉雨辰能否和他們抗衡，「梁王打就是一個送 上次亞錦賽被受傷的羚羊（麟洋）決勝局打8分」、「雙塔的劉雨辰碰上他們估計現在還有陰影」、「感覺梁的平抽和網前比王齊麟差了一截，今天王齊麟在網前和平抽都好兇。梁王的防守觀感上也和羚羊有差距。」

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