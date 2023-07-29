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新冠肺炎疫情過後，腸病毒、登革熱等夏季疫情接踵而來，目前雖處暑假期間，但接下來又將迎來幼兒園與各級學校開學，入秋後更有流感等傳染病風險，許多家長憂心忡忡，醫療院所與各級學校也紛紛尋找安全的抗菌、抗病毒材料或方案。
銀銅鈦材料用微電流抗病毒
此次亞洲生技大展亦有多單位提出抗菌、抗病毒方案，其中萬泰集團銀嘉科技提出「ACT銀銅鈦」材料，將原本用於半導體製程的濺鍍技術，廣泛應用於各種捲狀材料，總經理張嘉原指出，透過把銀、銅、鈦等奈米及金屬原子打入纖維結構中，利用奈米金屬原子之間的電位差特性，釋出有滅菌功能的微電流，可達到抗菌、抗病毒效果。
張嘉原指出，比起過去常討論銀離子殺菌，原子態的銀、銅、鈦對身體的親和性、安全性都優於銀離子，尤其銀離子在接觸到汗水可能會發生移轉問題，雖有其抗菌性，但因為溶於水的性質，是使用上的一大問題，雖也是一種抗菌選擇，但有其可改進之處。
此外，張嘉原指出，此一技術材料曾送往日本，對新冠肺炎病毒抑制能力進行測試，發現病毒抑制率達99.95%，除可用於口罩外，亦可用於一般日常布料、冷氣濾網、水質濾材、醫療敷材、女性生理用品，以及醫療場域的隔離衣等情境，目前全世界也僅有萬泰集團具有此一技術。
金銀粒子挑戰醫院滅菌
不過，銀離子抗菌仍是一大研究方向，屏東大學本次針對醫療機構常見的困難梭狀桿菌提出抗菌方案，該一菌種屬於革蘭氏陽性、會產生內孢子的人類致病菌，通常與抗生素所造成的腹瀉相關，雖可治療，但容易出現抗藥性，為醫療機構高度擔憂與防備的菌種之一。
此次屏東大學團隊提出「金銀奈米粒子」的抗菌方案，其主要原理仍是以銀離子殺菌為核心，但因為有金粒子的加入，使其比例明顯降低，潛在危害也較少，且目前的抗菌材料大多只能破壞困難梭狀桿菌的菌體本身，無法破壞其生成的孢子，但金銀奈米粒子對於桿菌產生的孢子亦有破壞能力。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲生技大展 / 後疫情時代守衛孩子健康！生技展研發拚抗菌、抗病毒