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VR遊戲打造自閉兒專屬樂園
針對此次輔大提出的自閉兒專屬VR遊戲，輔大職能治療學系副教授傅中珮表示，該遊戲由職治、醫資、資工等3個系所共同合作，由職能治療系依照孩子的需求製作劇本，醫資、資工兩系則就此一劇本製作遊戲，是台灣首款以語音操控的VR遊戲，孩子可以在遊戲中與虛擬人物對話，模擬現實中可能的情境。
傅中珮指出，在現實場域中，孩子能練習與人對話或互動的機會相當有限，但在VR世界中，孩子可以無數次的反覆練習與模擬，目前遊戲中也建置速食餐廳、捷運站等常見公共場域的模擬情境，讓孩子透過VR遊戲熟悉路線圖閱讀、捷運購票、刷卡進站等活動後，回到現實世界就不會那麼恐懼。
此外，自閉症患者在感覺處理方面存在問題，因此有部分自閉兒會出現自轉、公轉的行為，藉此尋求前庭刺激，遊戲中也為此設計了盪鞦韆、玩旋轉木馬、旋轉咖啡杯、雲霄飛車等活動，來滿足自閉症孩子的需求。
回歸、適應現實是最終目標
然而，可能有部分家長擔憂，孩子會因此沉溺於虛擬世界、加深與現實世界的隔閡，對此傅中珮說，此款遊戲的設計初衷就是「用虛擬世界幫孩子應對現實世界」，並提供孩子安全、不限次數的練習場域，家長不用太擔心孩子因此沉迷、無法回歸現實。
傅中珮解釋，家長聯繫團隊並收案後，會先在現實場域進行前測，了解孩子的真實反映，並填寫相關問卷了解情況，後經過4次的治療，團隊會密切觀察孩子在遊戲中的進步狀況，完成療程後，也會帶孩子回到現實場域進行後測，關注孩子的實際反應。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 亞洲生技大展 / 虛擬起步再回現實！自閉兒新治療方案亮相，VR打造「安全練習場」