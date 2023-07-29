出席親子活動大談育兒經　賴清德：持續推動育兒、長照等政策

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賴清德在「拼豆及夾娃娃」親子活動中，與現場家長、小朋友互動，展現親和力。賴清德致詞時暢談育兒經，他說，過去他也經歷過帶孩子的階段，包括幫孩子洗澡、帶孩子散步、送孩子上學、陪孩子做作業或一同去看電影、陪同聯考等，現在回想起來，仍是非常甜蜜回憶。
賴清德說，蔡總統上任後，非常重視年輕家庭養兒育女碰到的各種議題，提出了「0-6歲國家一起養」及「長照2.0」，未來他將會在「長照2.0」以及「0-6歲國家一起養」的基礎上，持續推動「長照3.0」與「0-6歲國家一起養2.0」。
除了育兒與長照政策，賴清德也提到近期提出的私大學雜費補助政策，他表示，希望0至22歲的孩子都能夠得到社會的支持、政府的照顧，不因社經背景的不同，影響他們追逐夢想的權利。
賴清德隨後到板橋在地信仰中心「大井頭福德祠」參香祈福，賴清德進場時受到鄉親的熱烈歡迎，主委游興隆主委更是送上包子、粽子與好彩頭給賴清德，表達祝福。
賴清德除了祈求台灣風調雨順、國泰民安，也和現場鄉親暢談國政，爭取支持。賴清德表示，他會持續學習土地公的精神、親力親為，推動國家的進步與繁榮，讓人民安居樂業。
賴清德提到，他會努力縮短貧富差距，且讓偏鄉以及獨居的高齡長者，或是經濟弱勢與困難的家庭，都能夠溫飽三餐，讓每戶人家都能夠得到好的照顧。其次，將會持續打擊黑、金、槍、毒與詐騙，讓善良的台灣人民，都能夠享有安定與和樂的社會，最後，與大家共同守護台灣的民主、自由與人權精神。
賴清德進一步表示，明年的選舉，也正是國家方向的選擇，未來他會持續增強國防力量，在國際社會上持續與民主陣營站在一起，並且希望在對等尊嚴、平起平坐的前提下，與中國共同討論兩岸人民福祉，促進和平與安定。賴清德強調，他相信「只要同心，鐵也會成金」，希望大家對台灣充滿希望與信心，並能與大家並肩努力，持續為民主打拼、為和平奮鬥。