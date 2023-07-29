杜蘇芮助水庫大進補！全台累積雨量出爐 曾文水庫解渴靠卡努颱風
颱風杜蘇芮帶來可觀雨量！根據水利署統計，全台水庫降水效益累積達9558萬噸，其中牡丹水庫獲冠軍寶座，進帳最多超過2千萬噸，德基、翡翠、日月潭、曾文和烏山頭水庫也收穫千萬噸水量。根據天氣粉專統計顯示，過去3天雨量驚人，累積雨量冠軍在在屏、東交界的西大武山，目前只剩下曾文水庫還非常渴，要止渴只能等卡努颱風下週三引進西南風。
記者鍾怡婷/綜合報導
杜蘇芮颱風侵台發布海陸警報，也帶進了可觀雨量，為全台各地水庫大進補，根據水利署統計，全台水庫降水效益累積達9558萬噸，冠軍牡丹水庫進水2350萬噸，而南部最大的曾文水庫，截至20日12時，儲水量達9699萬噸，蓄水率攀升到19.1%，雖然也進帳了不少，但是先前實在渴太久了，水情仍然亮紅燈。
氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急 」指出目前只剩下曾文水庫還非常渴，集水區最大雨量只有接近70毫米，水庫很大，喝飽不容易，需指望下週三起的強盛西南風。
粉專也提到，雖然杜蘇芮大雨狂灌，不過由於高聳的中央山脈一刀切，降雨分布地形現象相當明顯，過去３天雨量非常驚人，雨量冠軍在屏、東交界的西大武山高達1587毫米，花東山區普遍也高達800至1100毫米，但也有地方只下了幾滴雨，甚至掛０，東半部為西部擋了大量雨水，提醒近日非必要勿進入東部山區，非常危險。
氣象專家吳德榮預報指出，下週二（1日）受「卡努」颱風外圍環流影響，迎風面西半部有局部短暫雨，北台灣降雨較明顯。下週三（2日）至7日，一連6天「卡努」颱風引進潮溼、不穩定的西南氣流，各地轉為有局部陣雨或雷雨的天氣，迎風面西南部易有劇烈天氣、並有累積大量降雨的機率，應持續注意最新模式的調整。