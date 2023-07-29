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美中爭霸使台對美貿易順差擴大！楊金龍：避免成為貿易制裁對象

▲中央銀行總裁楊金龍今（29）日指出，美中爭端使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。（圖／NOWnews資料照）
▲中央銀行總裁楊金龍今（29）日指出，美中爭端使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。（圖／NOWnews資料照）

記者鄭妤安／台北報導

中央銀行總裁楊金龍今（29）日指出，美中爭端使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。另外，他也提到，提升金融業的國際化程度，擴大海外業務量能也是必要之策，其中包括發展為台商貿易結算及資金調度中心。

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楊金龍今日受邀至國立政治大學經濟學系與國際金融學院主辦的「2023年國際經濟與金融趨勢論壇」，以「全球化最新發展與台灣因應之道」為題，發表專題演講。

他指出，台灣為小型開放經濟體，與全球經濟整合的程度甚深，近年全球化發展步調調整，對於台灣經濟前景具有重大意涵。

首先，主流經濟學觀點偏重全球化帶來「互利互惠」的總體面經濟效益，不僅忽略全球化有贏家與輸家的個體面分配不均問題，也忽略全球化恐限縮國家政策空間，可能引發政經不穩定。

全球化應該要有限度、有智慧，為避免形成「超全球化」，並緩和全球化造成的外部性和逐底競爭問題，主要經濟體宜透過國際政策協調來制定全球化的基本規範。

再者，在地緣政治風險及全球供應鏈重組變局下，為台灣企業帶來新發展機會，不過，企業也面臨諸多挑戰亟需妥適應變，並搭配政府政策的支持與協助，讓台灣繼續保持競爭優勢，確立不可取代的地位。

此外，楊金龍提到，金融業應順應供應鏈重組及多元布局，擴大經濟腹地規模，並協助台商籌資， 增進金融服務量能。

針對金融業發展，應積極引導台商資金及外資投資進行國內實質投資，擴大金融業的國內業務量能，可望帶動國內生產力及薪資提升，促進就業及經濟成長外，同時還可可擴大支撐金融業業務能量。

同時，提升金融業的國際化程度，擴大海外業務量能也是必要之策，金融業可配合廠商布局調整及新南向政策，將金融服務帶往各國，擴大經濟腹地，透過DBU（指定辦理外匯業務銀行）與OBU（境外金融中心）相輔相成，發展為台商貿易結算及資金調度中心。

他強調，新台幣匯率穩定是金融正常運作的基石，對國內製造業營運至關重要，對金融業穩定發展，也屬不可或缺的重要因素，以亞洲金融中心的香港及新加坡為例，兩者皆採行維持本幣穩定之匯率制度。

最後，針對美中爭霸，楊金龍表示，使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。

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