美中爭霸使台對美貿易順差擴大！楊金龍：避免成為貿易制裁對象

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他指出，台灣為小型開放經濟體，與全球經濟整合的程度甚深，近年全球化發展步調調整，對於台灣經濟前景具有重大意涵。
首先，主流經濟學觀點偏重全球化帶來「互利互惠」的總體面經濟效益，不僅忽略全球化有贏家與輸家的個體面分配不均問題，也忽略全球化恐限縮國家政策空間，可能引發政經不穩定。
全球化應該要有限度、有智慧，為避免形成「超全球化」，並緩和全球化造成的外部性和逐底競爭問題，主要經濟體宜透過國際政策協調來制定全球化的基本規範。
再者，在地緣政治風險及全球供應鏈重組變局下，為台灣企業帶來新發展機會，不過，企業也面臨諸多挑戰亟需妥適應變，並搭配政府政策的支持與協助，讓台灣繼續保持競爭優勢，確立不可取代的地位。
此外，楊金龍提到，金融業應順應供應鏈重組及多元布局，擴大經濟腹地規模，並協助台商籌資， 增進金融服務量能。
針對金融業發展，應積極引導台商資金及外資投資進行國內實質投資，擴大金融業的國內業務量能，可望帶動國內生產力及薪資提升，促進就業及經濟成長外，同時還可可擴大支撐金融業業務能量。
同時，提升金融業的國際化程度，擴大海外業務量能也是必要之策，金融業可配合廠商布局調整及新南向政策，將金融服務帶往各國，擴大經濟腹地，透過DBU（指定辦理外匯業務銀行）與OBU（境外金融中心）相輔相成，發展為台商貿易結算及資金調度中心。
他強調，新台幣匯率穩定是金融正常運作的基石，對國內製造業營運至關重要，對金融業穩定發展，也屬不可或缺的重要因素，以亞洲金融中心的香港及新加坡為例，兩者皆採行維持本幣穩定之匯率制度。
最後，針對美中爭霸，楊金龍表示，使台灣對美國貿易順差擴大，宜持續關注其發展，並避免成為美國貿易制裁對象。