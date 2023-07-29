快對身分證！「1、2、5、8」中2碼　巨蛤、藍鑽蝦、烏魚子吃到飽

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8月份包含父親節與七夕情人節，馬辣集團於8月1日~8月31日，推出含2成人以上同行，只要其一代表持有身分證/健保卡號含「1、2、5、8」任2碼（可重複，例如11、55）即可享有多種優惠，像是升級基隆胭脂蝦還有阿拉伯藍鑽蝦吃到飽。提前至少一日訂位並主動告知參加8月升級活動，用餐前出示相關證件，就可享以下優惠。
📍新馬辣經典麻辣鍋、新馬辣經典麻辣鍋Plus+：
不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛」，全桌可享「雙蝦盛宴－基隆胭脂蝦、阿拉伯藍鑽蝦吃到飽」。數量有限，售完為止。
📍馬辣頂級麻辣鴛鴦火鍋：
不限時段、不限方案，全桌可享「XXL東石大蛤吃到飽」。
📍熊一頂級燒肉：
不限時段，選擇指定方案「大關燒肉、橫綱燒肉」，全桌可享「美國見島和牛吃到飽」或 「免費升級卜卜蜆雞腿小火鍋」。數量有限，售完為止。
📍哞哞屋和牛燒肉：
不限時段，選擇指定方案「夢幻世界三大和牛」，可享「雲林北港烏魚子吃到飽」、「BarRoyal德國氣泡酒」1瓶，限量500瓶，送完為止。
📍夯下去新潮和牛燒肉：不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛牛排放題」，全桌可享「雲林北港烏魚子吃到飽」。
📍涮樂和牛鍋物 食べ放題：
不限時段，選擇指定方案「極上和牛放題」可享「期間限定活動品－炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」每成人1份；不限時段，選擇指定方案「極上雙和牛放題」可享「期間限定活動品─炙燒焦糖烏魚子玉子握壽司」吃到飽。
📍狗一下居酒食堂：
不限時段，全桌單點消費滿1000元，即贈「香烤鮭魚肚」1份(價值200元)，可累贈。
另外，同樣以buffet聞名的饗賓餐旅，旗下各品牌餐廳，除了「饗」之外，皆推出父親節外帶套餐，訂不到「饗饗INPARADISE」、「旭集和食集錦」內用名額，依舊可以外帶個餐點回去孝敬老爸。另外推出店內消費滿額贈活動，7月29日至8月13日至真珠用餐，單筆消費滿1,000元贈送「真珠 菜色兌換券」1張，至果然匯單筆消費滿1,000元，即贈送「平日午/晚餐、假日下午餐，2人同行第2人餐費85折券」1張。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！