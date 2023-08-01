8月追星／三上悠亞領SS級女優們台北報到　FTISLAND安孝燮也來了

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除了日本女神，今年4月才在台開唱的南韓樂團FTISLAND，決定把巡迴的最終場選在台北，相隔113天再訪寶島，8月13日晚間6點於TICC舉辦演唱會，熱愛台灣粉絲的心可見一斑。此外，戲劇新男神李俊昊、安孝燮也會以出席活動、舉辦粉絲見面會的名義登台，台北週週幾乎都有日、韓藝人來台，星光熠熠相當熱鬧。
日本、韓活男女神8月來台灣行程完整資訊：
《TRE台北國際成人展》
出席：三上悠亞、河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、天使萌、UNPAI、明里紬、涼森玲夢、小宵虎南
時間：8月4日至6日（週四）至（週日）各女優活動時間不定
地點：新北工商展覽中心
李俊昊出席adidas活動
時間：8月3日（四）14：00、16：00
地點：信義商圈香堤廣場、adidas Brand Center信義品牌概念店
窪塚洋介參加「GQ Style Fest 潮流文化祭」
時間：8月5日（六）13：30
地點：花博公園爭豔館
龍俊亨粉絲演唱會
時間：8月5日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei
「少女時代」俞利見面會
時間：8月6日（日）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
JAY CHANG粉絲見面會
時間：8月12日（六）14：00
地點：Clapper Studio
黃旼炫演唱會
時間：8月12日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
黃致列粉絲見面會
時間：8月12日（六）18：30、8月13日（六）15：30
地點：新北市政府多功能集會堂3樓
尹鐘佑粉絲見面會
時間：8月12日（六）19：30
地點：Clapper Studio
FTISLAND演唱會
時間：8月13日（日）18：00
地點：TICC台北國際會議中心
有謙YUGYEOM演唱會
時間：8月17日（四）19：00
地點：Zepp New Taipei
金南佶粉絲見面會
時間：8月18日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei
安孝燮粉絲見面會
時間：8月19日（六）18：00
地點：台大綜合體育館一樓