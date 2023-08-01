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8月追星／三上悠亞領SS級女優們台北報到　FTISLAND安孝燮也來了

▲三上悠亞（左起）、FTISLAND、安孝燮8月接力來台會粉絲。（圖／三上悠亞Twitter、FTISLAND、安孝燮IG）
▲三上悠亞（左起）、FTISLAND、安孝燮8月接力來台會粉絲。（圖／三上悠亞Twitter、FTISLAND、安孝燮IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

暑假進入8月，日本、韓國藝人本月依舊週週報到，連即將引退的三上悠亞，也會率領AV界一線女優們來台灣，出席亞洲盛大的《TRE台北國際成人展》。此外，《歡迎來到王之國》的霸氣本部長李俊昊、《社內相親》、《浪漫醫生金師傅》系列劇男主角安孝燮，以及把巡迴安可場唱回台灣的FTISLAND等，亦都會陸續登台。

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三上悠亞將於8月16日引退AV產業，8月4日至6日是她以女優身分在台的最後成人活動，屆時還有河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、天使萌、UNPAI、明里紬、涼森玲夢、小宵虎南等知名女優共襄盛舉《TRE台北國際成人展》，台灣粉絲能一次集郵日本眾多暗黑界女神，非常幸運。

除了日本女神，今年4月才在台開唱的南韓樂團FTISLAND，決定把巡迴的最終場選在台北，相隔113天再訪寶島，8月13日晚間6點於TICC舉辦演唱會，熱愛台灣粉絲的心可見一斑。此外，戲劇新男神李俊昊、安孝燮也會以出席活動、舉辦粉絲見面會的名義登台，台北週週幾乎都有日、韓藝人來台，星光熠熠相當熱鬧。

日本、韓活男女神8月來台灣行程完整資訊：

《TRE台北國際成人展》
出席：三上悠亞、河北彩花、深田詠美、新有菜、櫻空桃、天使萌、UNPAI、明里紬、涼森玲夢、小宵虎南
時間：8月4日至6日（週四）至（週日）各女優活動時間不定
地點：新北工商展覽中心

李俊昊出席adidas活動
時間：8月3日（四）14：00、16：00
地點：信義商圈香堤廣場、adidas Brand Center信義品牌概念店

窪塚洋介參加「GQ Style Fest 潮流文化祭」
時間：8月5日（六）13：30
地點：花博公園爭豔館

龍俊亨粉絲演唱會
時間：8月5日（六）18：00
地點：Zepp New Taipei

「少女時代」俞利見面會
時間：8月6日（日）18：00
地點：TICC台北國際會議中心

JAY CHANG粉絲見面會
時間：8月12日（六）14：00
地點：Clapper Studio

黃旼炫演唱會
時間：8月12日（六）18：00
地點：TICC台北國際會議中心

黃致列粉絲見面會
時間：8月12日（六）18：30、8月13日（六）15：30
地點：新北市政府多功能集會堂3樓

尹鐘佑粉絲見面會
時間：8月12日（六）19：30
地點：Clapper Studio

FTISLAND演唱會
時間：8月13日（日）18：00
地點：TICC台北國際會議中心

有謙YUGYEOM演唱會
時間：8月17日（四）19：00
地點：Zepp New Taipei

金南佶粉絲見面會
時間：8月18日（五）20：00
地點：Zepp New Taipei

安孝燮粉絲見面會
時間：8月19日（六）18：00
地點：台大綜合體育館一樓

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