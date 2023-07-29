王力宏9月攻蛋門票開賣！邱瓈寬：票房理想 今下午清票
王力宏將於9月9日、10日在台北小巨蛋舉行「ONE Leehom Wang 一個王力宏 演唱會台北站」，門票於今（29）日中午開賣。談到票房，主辦單位「寬魚國際」執行長邱瓈寬表示票房理想，「高價票都幾乎賣完了，很多人點名要包廂，我正在頭痛哪裡可以生包廂。」而KKTIX預計在今天下午3點重新釋出票券。
記者吳雨婕/綜合報導
邱瓈寬透露，要學王力宏吹毛求疵的精神，「你問我票房，我會說：『好！還可以更好！』每一張票都是對力宏的支持，王力宏非常感激，他非常珍惜這次台北站的機會，會給大家新的驚喜。」
王力宏日前在官方IG公布要在台北小巨蛋開唱的日期，以及門票開賣日期的發文底下，他眾多音樂圈的好友都來按讚或留言，例如周慧敏、蕭亞軒、潘瑋柏、歐陽靖、吳思賢等，當中周慧敏是王力宏在台灣第一次演唱會的嘉賓；電影圈的好友則包括吳彥祖與電影《鳥人Birdman》的著名編劇亞曼多博（Armando Bo）。
電影《霸王別姬》岀品人、兩屆金馬影后徐楓，向來欣賞王力宏才華，已允諾9月9日專程從上海返台看演唱會、支持王力宏。為了演唱會台北站，「寬魚國際」大手筆，特邀香港演唱會殿堂級舞台設計大師周炳坤加盟，發展演唱會「ONE」的主題，用可以單獨呈現也可以合體的方塊為概念，創造出「許多的『一個』就是『每一個』」的全新台北舞台。