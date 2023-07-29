奇美醫院首創「可驗證電子醫療收據」！　月減碳排量4.572公噸

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全國首創可驗證電子醫療收據 避免遺失、降感染風險奇美醫療財團法人奇美醫院院長林宏榮指出，隨著資訊科技進步、各級機關行號業務均積極推動E化作業，奇美醫院的醫療收據全面電子化，即使需要收據的民眾也能搭配醫院自助繳費機或醫指付繳費方式，返家後自行下載醫療收據電子檔，一方面可避免過去紙本單據遺失困擾，另一方面提升繳費作業的服務效率，也減少民眾在醫院停留時間，降低感染風險，成為疫情期間值得省思的重要課題。
電子醫療收據防竄改技術 安全又便利奇美醫療財團法人奇美醫院行政副院長鄭天浚說明，醫療文件涉及病人特殊個人資料，需以高度保護方式謹慎運用於資料交換與相關數位化服務，由鄭天浚行政副院長帶領的行政團隊歷時一年多，成功以Hashcode加密驗證技術運用於電子醫療收據上，有別於區塊鏈模式，使電子醫療文件發行與存取的控制權、彈性保留於醫院。
民眾僅需透過奇美醫院官方網站點選「民眾服務」中「電子醫療收據下載」，完成身分驗證步驟，即可下載180日內就醫的電子醫療收據。而取得奇美醫院電子醫療收據的單位，則可透過上述服務平台針對該電子醫療收據檔案進行驗證，確定該檔案是由奇美醫院發出之有效憑證。考量各式需求，電子醫療收據全面上線後，需要紙本醫療收據的民眾，仍可主動告知櫃台人員列印提供喔！
減少10萬紙張耗用 減少碳排量4.572公噸鄭天浚表示，預計全面上線後，奇美醫院醫療收據以每月門診人次14萬人、出院人次4,200人之70%推估，每月約可節約10萬張收據列印，減少碳排量為381公斤，預估每年可減少碳排量4.572公噸。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58716
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