中職明星賽／想給李多慧安全感！籃籃練舞到半夜 求百萬象迷關注
中華職棒明星賽將在7月29日與30日在台中洲際棒球場舉行為期兩天的棒球盛會，除了場內中華隊、明星隊球員激烈交戰，最大場邊「嬌點」就是百人女孩應援團，樂天桃猿啦啦隊樂天女孩「Rakuten Girls」隊長籃籃更為了這次明星賽練舞練到凌晨2點。
記者路皓惟/台中報導
參加多屆中職明星賽，身為應援團學姐的籃籃，笑說今年壓力特別大，還練舞練到凌晨2點多，「因為這次跟李多慧站在一起，會想給他安全感，所以應援曲要練得非常熟練，之前幾次都會偷喵別人，現在身邊有多慧，她一定看我的動作，所以比較緊張，希望今天不要出錯。」
味全龍啦啦隊Dragon Beauties小龍女的「口水」，今年是第二次參與明星賽，對此充滿了期待，「這次多了很多嗆司曲，是比較困難一點，但最難是藍色狂潮，富邦超難！」統一獅Uni-Girls的隊長Yuki也說：「雖然昨天我沒有練到兩點，但富邦真的是蠻難。」
富邦悍將啦啦隊「Fubon Angels」奶昔是首次參與這場夏日棒球盛會，她說：「第一次練這麼多應援曲，通通都要學會，真的有點緊張，昨天還失眠睡不好，現在腦海都是兄弟的歌。」
籃籃也在一旁附和表示，拜託百萬象迷明年投票也可以多投其他隊的球員，對此中信兄弟Passion Sisters 凱蒂笑說：「如果她們能學會，明年明星賽就是如魚得水了。」