漫博會直擊／橘子嘉年華免費抽盲盒 一番賞重磅禮「巨大哥吉拉」
第22屆漫博會從7月27日開展首日就展現強大人氣，今（29）日雖然進入開展第三天，但剛好是週六假日，動漫迷們全部出動！中華動漫出版同業協進會秘書長高世椿向《NOWnews》表示，今光上半天就比首日開展時的人潮多一倍。今年活動炸場，遊戲橘子更是大方送，旗下「有閑購物」排隊直接免費抽「盲盒」，有可能直接抱走PS5，另有，大人氣「一番賞」，命定之人可拿抽走價值破萬元的巨大哥吉拉公仔。
記者周淑萍/綜合報導
動漫協會秘書長高世椿向《NOWnews》表示，疫情後首次的動漫展首日就已經突破15萬人，第三天人潮更是多，光上半天氣勢就多過首日一倍。的確，記者今早10點半抵達展場就發現現場已經被擠得水泄不通。且玩家目標都相當明確，一進場就鎖定各攤位。
遊戲橘子首度進駐「2023漫畫博覽會」也成為玩家積極探訪的攤位之一，實際走訪遊戲橘子攤位，人氣大作《新楓之谷》、《艾爾之光》、《新瑪奇》擠爆拍照打卡人潮，除了免費抽獎之外抽虛寶之外，官方更特別推出數十款的漫博限定獨家周邊，參與小遊戲即可免費抽獎。超人氣的菇菇寶貝和可免費領取超限量的角色造型棉花糖都是排隊熱門。今有菇菇寶貝宣傳活動，明（30）日有YouTuber「Hook」見面會。
除了三大熱們打卡點之外，遊戲橘子旗下「有閑購物」的樂點「fun 市集」，活動更是誠意十足，只要到現場掃描數位QR Code就能獲得數位收藏卡，有三種不同IP，可以免費收藏，包含：藝術創作、未來少女、新楓之谷等，且只要打卡、分享就能參加抽獎，有機會免費抽中頭獎PS5。
另有一番賞活動，包含《哥吉拉》、《Hololive》、《賽馬娘》、《七龍珠》、《海賊王》等各式人氣一番賞商品現場同步販售，有機會帶走巨大哥吉拉公仔。攤位工作人透露目前大獎包含哥吉拉公仔都還沒有被抽出，有興趣的玩家可以前去用500元碰碰運氣，說不定就能帶走破萬元的人人欽羨的大公仔。此外，全展攤位使用「橘子支付」消費享專屬優惠，展會期間綁定成為新戶再獨享遊戲虛寶、百元零用金及15%回饋；7月在指定通路使用帳戶消費最高可享25%回饋。