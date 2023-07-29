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父親節也秀身分證！吃到飽中兩碼第二人半價　四人同行爸爸免費

▲父親節各家飯店搶商機，台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出8月1日至8月8日，四人同行、爸爸免費吃到飽，另外，亮出身分證對中兩碼有85折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）
▲父親節各家飯店搶商機，台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出8月1日至8月8日，四人同行、爸爸免費吃到飽，另外，亮出身分證對中兩碼有85折。（圖／台北新板希爾頓酒店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

為迎接即將到來的父親節，各家飯店搶商機，推出父親節檔期與爸爸一同用餐享有多種優惠。台北新板希爾頓酒店「悅市集全日餐廳」推出8月1日至8月8日，四人同行、爸爸免費，也有亮出身分證對中兩碼有85折。台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於8月平日午餐，身分證字號「5、2、8」任2碼，享第2人餐費半價。雲品溫泉酒店8月5日至6日午餐至丹彤西餐廳，四人同行、一位父親免費，另KEN CAN by Ken Chan中餐廳，出示身分證已婚男士，免費享主廚特製港式艇仔炒帝皇蟹一份。

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📍台北六福萬怡酒店
敘日全日餐廳於8月規劃「我愛爸爸：身分證字號對對碰」，凡於8月1日至8月31日2人至敘日享用平日午餐，身分證字號有「5、2、8」任2碼，即可享第2人餐費半價，每桌不限組數，多人同行也划算。

此外搭配夏季加碼海鮮自由，凡平日中午均贈送每位成人1份西班牙風味炭烤松葉蟹，若於假日用餐則加碼為松葉蟹、廣島生蠔、生食級北海道干貝無限暢吃，還有主廚「鮪魚現切秀」

▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於8月1日至8月31日2人至敘日享用平日午餐，身分證字號有「5、2、8」任2碼，享第2人餐費半價。（圖／六福萬怡提供）
▲台北六福萬怡酒店敘日全日餐廳於8月1日至8月31日2人至敘日享用平日午餐，身分證字號有「5、2、8」任2碼，享第2人餐費半價。（圖／六福萬怡提供）
📍台北新板希爾頓酒店
推出「爸氣十足」的父親節優惠活動，館內二樓「悅市集全日餐廳」推出「528我愛爸」專案，8月1日至8月8日期間，四人同行，爸爸享免費吃到飽

另外從8月1日到8月31日同時推出身份證字號包含「5、2、8」其中兩個數字，即享全桌85折優惠，平均一人不到千元吃到飽。此外館內三樓青雅中餐廳也於8月5日、5月6日、至8月8日共三天推出包廂10人菜單及小家庭菜單6,800元起（需兩日前預訂）

▲新板希爾頓酒店的青雅中餐廳也於8月5日、5月6日、至8月8日共三天推出包廂10人菜單及小家庭菜單，6,800元起吃得到漂亮的港點天鵝酥。（圖／新板希爾頓提供）
▲新板希爾頓酒店的青雅中餐廳也於8月5日、5月6日、至8月8日共三天推出包廂10人菜單及小家庭菜單，6,800元起吃得到漂亮的港點天鵝酥。（圖／新板希爾頓提供）
📍雲品溫泉酒店
8月初推出各項餐飲優惠歡度父親節。8月5日至6日午餐時段至丹彤西餐廳，享四人同行、一位父親免費。8月5日至8日至KEN CAN by Ken Chan中餐廳，凡有出示身分證的已婚男士，皆可免費享主廚特製港式艇仔炒帝皇蟹一份

彩雲軒則是提供已婚男士用餐享88折優惠，還可享有湯品升等雞汁鮑魚精力湯；雲月舫在晚餐時段則是贈送每位賓客南非鮑魚一份，晚餐及消夜時段消費並在FB打卡就送特調飲品一杯。

▲雲品溫泉酒店剛重新整裝不酒，針對父親節也推出秀出身分證，已婚男士有贈送港式艇仔炒帝皇蟹等特製菜色等活動。（圖／雲品酒店提供）
▲雲品溫泉酒店剛重新整裝不酒，針對父親節也推出秀出身分證，已婚男士有贈送港式艇仔炒帝皇蟹等特製菜色等活動。（圖／雲品酒店提供）

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