父親節也秀身分證！吃到飽中兩碼第二人半價　四人同行爸爸免費

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敘日全日餐廳於8月規劃「我愛爸爸：身分證字號對對碰」，凡於8月1日至8月31日2人至敘日享用平日午餐，身分證字號有「5、2、8」任2碼，即可享第2人餐費半價，每桌不限組數，多人同行也划算。
此外搭配夏季加碼海鮮自由，凡平日中午均贈送每位成人1份西班牙風味炭烤松葉蟹，若於假日用餐則加碼為松葉蟹、廣島生蠔、生食級北海道干貝無限暢吃，還有主廚「鮪魚現切秀」。
📍台北新板希爾頓酒店
推出「爸氣十足」的父親節優惠活動，館內二樓「悅市集全日餐廳」推出「528我愛爸」專案，8月1日至8月8日期間，四人同行，爸爸享免費吃到飽。
另外從8月1日到8月31日同時推出身份證字號包含「5、2、8」其中兩個數字，即享全桌85折優惠，平均一人不到千元吃到飽。此外館內三樓青雅中餐廳也於8月5日、5月6日、至8月8日共三天推出包廂10人菜單及小家庭菜單6,800元起（需兩日前預訂）
📍雲品溫泉酒店
8月初推出各項餐飲優惠歡度父親節。8月5日至6日午餐時段至丹彤西餐廳，享四人同行、一位父親免費。8月5日至8日至KEN CAN by Ken Chan中餐廳，凡有出示身分證的已婚男士，皆可免費享主廚特製港式艇仔炒帝皇蟹一份。
彩雲軒則是提供已婚男士用餐享88折優惠，還可享有湯品升等雞汁鮑魚精力湯；雲月舫在晚餐時段則是贈送每位賓客南非鮑魚一份，晚餐及消夜時段消費並在FB打卡就送特調飲品一杯。