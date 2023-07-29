羅志祥情變39個月再攻小巨蛋 王力宏、曹格離婚不損人氣
羅志祥2020年4月遭前女友周揚青毀滅式爆料，被大陸演藝圈冷凍至今39個月，相隔1年他再度站上小巨蛋，在今（29）晚舉行《Evolution》演唱會，宣告舞台王者回歸。同樣遭感情生活重傷的還有金曲歌王曹格、王力宏，2人揮別離婚陰霾後復出，歌迷力挺買票支持演唱會，證實人氣仍在。
記者羅凌筠/綜合報導
羅志祥復出布局3年，從斜槓YouTuber開始試水溫，2022年他選在花蓮跨年晚會復出，一舉奪下收視冠軍，除了歌手身分是粉絲最愛，羅志祥變裝的女孩「朱碧石」同樣人氣高漲，他以「朱碧石」的角色發行單曲〈買冬瓜〉，靠著洗腦旋律攻占網路社群，另外又接了《從零開始》、《TOP DOG回家》等真人秀，顯示人氣正在回溫。
王力宏2021年12月遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，整整銷聲匿跡1年，直到2023年1月才站上美國拉斯維加斯舞台，舉行《ONE LeeHom Wang一個王力宏》4000人演唱會，6月王力宏唱回亞洲，在泰國開唱吸引7000人支持，9月再回到最熟悉的台北小巨蛋，宣告舉行2場萬人演唱會，票房也售出7至9成的成績。
曹格2022年11月宣布離婚，與結婚14年的老婆吳速玲分手，婚變前後不時脫序，過去指控藍心湄帶吳速玲認識男人，離婚後也曾經吃醋「德翔海運」少東陳劭翔和吳速玲在IG留言互動，曹格情傷8個月後，7月在馬來西亞舉辦《Crazy for LIVE –溫柔無限放大》演唱會，與在場5000名粉絲承諾會努力嘗試愛自己。