ㄚ頭證實離開「自立門戶」！前老闆吳宗憲：永遠是合作無間的朋友

林志穎大兵日記凍顏太震撼！防腐28年　上台勞軍被噓「我好難過」

▲林志穎當兵時期的舊照曝光。（圖／NOWnews資料照）
▲林志穎當兵時期的舊照曝光。（圖／NOWnews資料照）

記者楊穎軒 ／綜合報導

林志穎17歲發第一張唱片就走紅，今年2月28日迎來出道31年，從「台灣小旋風」演進成「不老男神」的他，宛如演藝圈活歷史，近來林志穎和同梯唐從聖與軍中同袍的合照在網路上瘋傳，退伍後出版回憶軍中生活的《大兵日記》也被翻出，娃娃臉凍齡28年，其實林志穎曾親自證實當時以藝工隊身分上台表演，遭台下報以噓聲，讓他難過了好一陣子。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲林志穎曝因節目增胖3公斤。（圖／八大提供）
▲林志穎入行超過30年，一張娃娃臉被封為「不老男神」。（圖／八大提供）
1994年11月16日，當紅的林志穎因為收到兵單，不得不先暫停演藝事業高唱從軍樂，他曾說「當兵後悔兩年，不當兵後悔一輩子」，入伍當天上萬名粉絲擠爆台北松山火車站，人山人海導致週邊交通癱瘓，甚至出動警方進行交管，進了陸軍1718梯，林志穎加入藝工隊，去年就有同梯網友爆料，林志穎當年到營區表演，被台下阿兵哥噓爆，「阿兵哥都想要看女青年工作大隊表演，誰要看一個大男人在台上唱歌呢？」

▲▼林志穎服兵役時的照片。（圖／翻攝自渝026-守护穎的星微博）
▲林志穎撰寫的《大兵日記》。（圖／翻攝自渝026-守護穎的星微博）
▲林志穎入伍前的側拍記錄。（圖／翻攝自渝026-守护穎的星微博）
▲林志穎入伍前的側拍記錄。（圖／翻攝自渝026-守護穎的星微博）
▲▼林志穎服兵役時的照片。（圖／翻攝自渝026-守护穎的星微博）
▲林志穎服兵役時的照片。（圖／翻攝自渝026-守護穎的星微博）
沒想到，該條留言釣出林志穎本人回應：「剛開始在軍中表演真的是被噓爆...讓我難過了一陣子，我心想大家都是同袍何必呢？」附上淚崩的表情符號，他說自己後來改變心態和表演方式，「第一首歌下台跟大家擊掌握手，到唱第二首歌大家變幫我打拍子，不再有深沉噓聲，這真是很有趣的舞台經驗！」珍貴的分享吸引大批網友按讚。

▲張震嶽（左起）、林志穎、張洛君當年以國軍身分上綜藝節目宣傳金笙獎。（圖／翻攝自Bilibili）
▲林志穎以藝工隊身分上華視綜藝節目。（圖／翻攝自Bilibili）
▲張震嶽（左起）、林志穎、張洛君當年以國軍身分上綜藝節目宣傳金笙獎。（圖／翻攝自Bilibili）
▲張震嶽（左起）、林志穎、張洛君以國軍身分上綜藝節目宣傳金笙獎。（圖／翻攝自Bilibili）

林志穎車禍10個月後「穿上賽車戰袍」　情緒激動說一句話

林志穎、陳若儀飛米蘭度假！逛法拉利店被認出來　他親曝身體狀況

林志穎20年前「合體劉亦菲」舊照曝！《天龍八部》神級美顏被讚爆

藍正龍離婚首現身！掰了9年妻周幼婷　「同框林志穎」露燦笑

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀