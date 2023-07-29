林志穎大兵日記凍顏太震撼！防腐28年 上台勞軍被噓「我好難過」
林志穎17歲發第一張唱片就走紅，今年2月28日迎來出道31年，從「台灣小旋風」演進成「不老男神」的他，宛如演藝圈活歷史，近來林志穎和同梯唐從聖與軍中同袍的合照在網路上瘋傳，退伍後出版回憶軍中生活的《大兵日記》也被翻出，娃娃臉凍齡28年，其實林志穎曾親自證實當時以藝工隊身分上台表演，遭台下報以噓聲，讓他難過了好一陣子。
記者楊穎軒 ／綜合報導
1994年11月16日，當紅的林志穎因為收到兵單，不得不先暫停演藝事業高唱從軍樂，他曾說「當兵後悔兩年，不當兵後悔一輩子」，入伍當天上萬名粉絲擠爆台北松山火車站，人山人海導致週邊交通癱瘓，甚至出動警方進行交管，進了陸軍1718梯，林志穎加入藝工隊，去年就有同梯網友爆料，林志穎當年到營區表演，被台下阿兵哥噓爆，「阿兵哥都想要看女青年工作大隊表演，誰要看一個大男人在台上唱歌呢？」
沒想到，該條留言釣出林志穎本人回應：「剛開始在軍中表演真的是被噓爆...讓我難過了一陣子，我心想大家都是同袍何必呢？」附上淚崩的表情符號，他說自己後來改變心態和表演方式，「第一首歌下台跟大家擊掌握手，到唱第二首歌大家變幫我打拍子，不再有深沉噓聲，這真是很有趣的舞台經驗！」珍貴的分享吸引大批網友按讚。