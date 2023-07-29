跟BlackPink一樣貴！柯文哲演唱會門票8800元 粉絲坦言：有些貴
台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（29）日下午3點在CORNER MAX展演館舉行「KP SHOW」募款演唱會。實體票高達8800元跟韓國團體BlackPink一樣貴，線上觀看門票500元，300張實體票開賣後立即秒殺。今日有歌迷表示8800元有些貴，但是仍全場爆滿，線上觀看門票也售出了3000多張。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲演唱會下午2點開放入場，包括民眾黨立院黨團總召邱臣遠、立委吳欣盈、黨團副主任楊寶楨、北市議員林珍羽、張志豪、新北市議員陳世軒都出席，柯文哲的父母、妻子陳佩琪也與會在台下旁聽，北市議員黃瀞瑩、陳宥丞擔任演唱會主持人。
現場觀察進場觀看演唱會男女比例約7比3。一位女性柯粉在演唱會前受訪表示，8800元的門票有些貴，但是仍將人生中第一場購買售票演唱會獻給柯文哲。柯文哲競辦表示，除了8800元的門票全數售完，線上觀看門票也售出了3000多張。
柯文哲一開場就演唱「囚鳥」，柯的妻子陳佩琪聽到柯文哲對她唱「我只在乎你」時，非常感動地拭淚。演唱會中場找來網紅「小阿列」模仿柯文哲，與現場聽場一起玩「隱藏的柯Ｐ」遊戲，猜幕後唱歌哪個是真正的柯文哲。