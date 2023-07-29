杜蘇芮颱風屏東農損逾千萬　周春米勘災籲立即陳報

受到杜蘇芮颱風強風豪雨影響，截至7月28日止統計結果，屏東縣有香蕉、木瓜、西瓜及胡瓜等作物受損，面積約213公頃，總計1,200餘萬。縣長周春米今（29）日前往內埔、新埤鄉等地了解並慰問受災農戶，指示縣府農業處聯繫各鄉鎮公所，依農產業天然災害救助作業要點爭取農委會的現金救助及低利貸款，協助農民盡速復耕。
記者鄭婷襄／屏東報導
縣長周春米表示，香蕉、木瓜等農作物經不起大風大雨的摧殘，農業靠天吃飯，連採收、施肥都因為豪雨而造成極大影響，損失幾乎達七成，連日來陸續接獲包括總統府、賴清德副總統、行政院、農委會等中央單位來電關心，為了加速農損統計及縮短救助流程，受災農民可善加利用「農產業天然災害現地照相APP」，完成線上災害申報作業，在註冊後可拍攝受災作物照片即時上傳，並向當地公所通報註冊電話號碼及上傳日期即可完成通報。
屏東在瓜藤蔬果、葉菜類種植面積很多，但是碰到雨幾乎全軍覆沒，由於缺乏光合作用，各類瓜果類蔬菜如木瓜、西瓜等連續採收作物水傷、潰瘍比例上升，造成農友損失，縣長周春米看見果園一片狼藉時也不禁眉頭深鎖，並當場要求農業處農業專業人員，邀集相關單位盡速安排勘查是否能達到標準，為農民爭取救、補助，減少農友損失，並希望中央農委會採從寬認定、專案標準補助，盡速協助農民。
農業處長鄭永裕表示，依「農業天然災害救助辦法」，相關災損統計將於天然災害發生後七日內提報，為確保災損統計更加準確，除縣府已連絡公所人員加強巡查外，倘位於偏遠地區信號較弱或較不熟悉手機操作之農民，可於田區先行拍照後註明日期，並於上班時間通報各公所農業單位，以利加速災害救助事宜。