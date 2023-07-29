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慢性病風險自我檢測！　3步驟就可預測5疾病未來10年罹病風險

慢性病風險自我檢測！　3步驟就可預測5疾病未來10年罹病風險
慢性病風險自我檢測！　3步驟就可預測5疾病未來10年罹病風險

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】高血壓、糖尿病等慢性疾病是許多心血管疾病、癌症的風險因子。根據衛福部「111年國人十大死因」統計，與慢性疾病有關的死因就占了約6成。民眾若想了解自己未來罹患慢性病的風險值，現在國健署發展出「慢性疾病風險評估平台」，只需3步驟就可獲得評估結果，並可盡早避免健康受到更大的影響。

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慢性疾病風險評估平台　3步驟了解5疾病風險

根據衛福部資料顯示，110年有193萬人接受成人預防保健服務，其中有16%血糖異常、28%血脂異常、36%血壓異常，更有49%民眾腰圍過粗、37%有代謝症候群。

因此，國民健康署推出「慢性疾病風險評估平台」，提供35至70歲民眾自行輸入健檢報告數據，計算未來10年內罹患5種慢性疾病（包含：冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件）的風險。

國健署表示，民眾只需依以下3步驟，就可以了解自己在各項慢性疾病中屬於低、中或高風險：

  • 步驟1：準備最近一次健檢報告
找出健檢報告（如：成人健康檢查或勞工健檢），或透過「健康存摺」查詢最近一次成人預防保健結果。

  • 步驟2：進入慢性疾病風險評估平台
Google搜尋關鍵字「慢性疾病風險評估」，或掃QRcode、點擊「慢性疾病風險評估平台」網址（https://cdrc.hpa.gov.tw/），並選擇欲評估之「疾病種類」，點擊「馬上分析」。

  • 步驟3：輸入健檢數據
以女性冠心病風險為例，須輸入年齡、高密度膽固醇（mg/dl）、腰圍（cm）、收縮壓（mm／Hg）、總膽固醇（mg／dl）、三酸甘油酯（mg／dl）等6項，輸入完成後按下「計算」鍵，馬上可以獲得自己的（低、中、高）風險程度。

國健署提到，平台還會依據每個人的疾病風險程度與健康需求，提供相關的指引，例如：飲食少鹽、限酒、減重、戒菸、運動等。

健康檢查報告別再丟一邊　正視風險逆轉疾病

輸入健康檢查的各項數據後透過平台評估，可以讓民眾更了解自己的健康狀況。國健署提醒，健康檢查的數據不是看一看就丟在旁邊，如果發現報告中的血壓、血糖、血脂數值有異常，或是察覺自己有腰圍過粗或體重過重的問題，還是有機會可以在疾病前期階段逆轉，找回健康的自我。

國健署署長吳昭軍也呼籲，健康檢查紅字數值與罹患慢性疾病大大相關，民眾千萬不可輕忽，應掌握自己的罹病風險，並力行健康生活習慣，遠離慢性疾病的威脅。

目前全台灣也有超過1,700家的全民健保代謝症候群防治診所，針對20至64歲的成人提供檢查服務，而專業人員也會根據民眾慢性疾病風險評估結果，提供個別化的衛教指導。

國健署表示，如果民眾想知道住家附近有哪些代謝症候群防治診所，也可以進入健保特約醫事機構查詢網站（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）查詢。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58641

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