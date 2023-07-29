慢性病風險自我檢測！　3步驟就可預測5疾病未來10年罹病風險

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慢性疾病風險評估平台 3步驟了解5疾病風險根據衛福部資料顯示，110年有193萬人接受成人預防保健服務，其中有16%血糖異常、28%血脂異常、36%血壓異常，更有49%民眾腰圍過粗、37%有代謝症候群。
因此，國民健康署推出「慢性疾病風險評估平台」，提供35至70歲民眾自行輸入健檢報告數據，計算未來10年內罹患5種慢性疾病（包含：冠心病、腦中風、糖尿病、高血壓、心血管不良事件）的風險。
國健署表示，民眾只需依以下3步驟，就可以了解自己在各項慢性疾病中屬於低、中或高風險：
- 步驟1：準備最近一次健檢報告
- 步驟2：進入慢性疾病風險評估平台
- 步驟3：輸入健檢數據
國健署提到，平台還會依據每個人的疾病風險程度與健康需求，提供相關的指引，例如：飲食少鹽、限酒、減重、戒菸、運動等。
健康檢查報告別再丟一邊 正視風險逆轉疾病輸入健康檢查的各項數據後透過平台評估，可以讓民眾更了解自己的健康狀況。國健署提醒，健康檢查的數據不是看一看就丟在旁邊，如果發現報告中的血壓、血糖、血脂數值有異常，或是察覺自己有腰圍過粗或體重過重的問題，還是有機會可以在疾病前期階段逆轉，找回健康的自我。
國健署署長吳昭軍也呼籲，健康檢查紅字數值與罹患慢性疾病大大相關，民眾千萬不可輕忽，應掌握自己的罹病風險，並力行健康生活習慣，遠離慢性疾病的威脅。
目前全台灣也有超過1,700家的全民健保代謝症候群防治診所，針對20至64歲的成人提供檢查服務，而專業人員也會根據民眾慢性疾病風險評估結果，提供個別化的衛教指導。
國健署表示，如果民眾想知道住家附近有哪些代謝症候群防治診所，也可以進入健保特約醫事機構查詢網站（https://info.nhi.gov.tw/INAE1000/INAE1000S01）查詢。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58641
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