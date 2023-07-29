遭陳建州提告加重誹謗！大牙官司糾纏1個月預告出面：值得好心情
38歲前《我愛黑澀會》美眉周宜霈（大牙）指控11年前遭陳建州（黑人）性騷擾，被陳建州和范瑋琪夫婦提告民事損害賠償，求償1000萬元，陳建州24日撤告，改為提告刑事加重誹謗，大牙在官司纏身1個月後將現身台中，預告8月1日出席家電品牌一日店長活動。
記者羅凌筠/綜合報導
大牙透露因為涉入Me too運動，成為這波事件第1個被起訴的人，有將近1個月的時間吃不下飯、睡不著覺，必須求助身心科醫師和心理諮商，老公阿廖師也心疼不已，坦言：「這件事情讓妳睡都睡不好，甚至去看了醫生只為了想要好好的睡一覺。」
如今陳建州改告加重誹謗，大牙透過經紀人回應：「針對法律層面問題，目前暫時都先不回應。」昨（28）日也發文：「每天都有值得讓心情很好的事發生，相信宇宙的力量，I’m awesome.」首度對訴訟的紛紛擾擾吐露心聲。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110