昔日因觀塘案、南鐵案鬧翻 詹順貴現身律師後援會力挺賴清德
2024總統大選在即，民進黨總統參選人賴清德社會力後援會相繼成立，全國律師信賴台灣後援會今（29日）在台大會議中心舉行成立大會，值得關注的是，過去曾因觀塘案、南鐵地下化工程與賴意見相左的環保署前副署長詹順貴也現身力挺；詹會受後訪時強調，總統大選是選能確保台灣自由民主的人，未來該監督還是會監督。
記者陳佩君／台北報導
全國律師信賴台灣後援會下午在台大會議中心舉行成立大會，吸引250名律師到場出席，不過，會場位置雖擺滿，但到達人數僅四分之一，場面不若先前會計師、藥師、醫師等後援會熱絡，與會者透露，動員人數雖不如預期，但指標性律師如詹順貴、倒扁律師魏千峰、全國律師聯合會理事長陳彥希均到場，還是很有意義。
回顧詹順貴過去賴清德「恩怨情仇」，詹順貴曾任反南鐵東移自救會的委任律師，在「南鐵東移案」一直與賴清德立場相左，還批評時任市長賴清德不進議會是「踐踏台灣民主憲政法治」；而賴清德當行政院長時，時任環保署副署長詹順貴也因政策走向與賴不同，數度萌生退意，最終因觀塘案爭議而請辭。
全國律師信賴台灣後援會中，詹順貴、與當年參與倒扁的魏千峰被介紹上台，且兩人均站在賴清德斜後方，引發關注。
對此，詹順貴會後受訪時表示，總統選舉關心的是台灣民主自由，是選確保台灣民主自由的人選，若賴未來當選後，該監督還是監督，畢竟現在土地發開爭議仍這麼多。
另外，陳彥希在致詞時也表示，他要大力推薦賴清德，讓他高票當選、帶領台灣走向幸福快樂的未來。