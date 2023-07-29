吳慷仁超愛NewJeans「少女心噴發」！邵雨薇在法國咬牙幫男友追星
男星吳慷仁和邵雨薇2017年因合作台劇《極品絕配》擦出愛火，兩人交往至今感情穩定，也不時會在社群平台上放閃。吳慷仁昨（28）日透露，邵雨薇在法國還不忘幫他追星，傳了韓國女團「NewJeans」成員Haerin代言照給他，讓他瞬間變小迷弟，樂喊：「謝謝遠赴法國的小姊姊，幫忙捕捉我的韓國idol～」
記者賴禹妡/綜合報導
吳慷仁昨日在臉書發文，他曬出NewJeans成員Haerin代言精品品牌Dior的照片，並寫下：「謝謝遠赴法國的小姊姊，幫忙捕捉我的韓國idol～Haerin實在太像貓咪惹。」透露這張照片是邵雨薇在法國拍下傳給他的，吳慷仁也難得散發少女心喊：「NewJeans is the best！不斷催眠自己，身為大叔的自己喜歡平均16歲的韓國女團是多麼正常～她們真的很優秀！好會跳舞！唱歌好好聽。」
吳慷仁也直接承認自己就是NewJeans的粉絲，最後更哼上兩句NewJeans新歌〈Super Shy〉：「忍不住要大聲承認我就是NewJeans粉！我是！我是！我就是！！哥聽的不是音樂…是青春啊～I’m super shy,super shy。」
貼文曝光後，有網友認為邵雨薇願意幫忙追星很大器，吳慷仁笑回：「應該有咬牙吧⋯」邵雨薇則在下方留言區貼出一個傻眼的表情，讓吳慷仁直呼：「阿姨，祝你玩的愉快喔～平安～。」小倆口的互動真實又可愛，讓粉絲忍不住笑喊：「小姊姊變阿姨，你生命線是不是太長？」