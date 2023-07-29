MLB／大谷翔平連三轟！ISO破0.38輾壓全聯盟 解析何謂ISO？
MLB美國職棒天使日籍二刀流球星大谷翔平，本季在打擊區上繳出「怪物」級表現，也被評選為MVP最大熱門；大谷今（29日）完成生涯第一次「連3打席開轟」，全壘打累計39支、同時7支三壘安打也領先群雄，另外還有18支二壘安打，ISO純長打率來到0.381，領先排名第二Matt Olson的0.316有不小差距，《NOWnews》也特別向讀者介紹何謂棒球進階數據ISO？
記者廖聿偉/綜合報導
棒球入門球迷探討球員長打能力通常會檢視SLG「長打率」（slugging percentage，SLG）數據，但此數據公式將一壘安打也納入，無法反映出真的的長打，因此才出現ISO純長打率的進階數據。
ISO公式主要是將一名球員的長打率扣掉打擊率得到的結果，而長打率的計算公式為(一壘安打+二壘安打*2+三壘安打*3、全壘打*4)加總後再除以打數，所得到的數值。
ISO對於評估打者的攻擊能力非常重要，一名高ISO打者必須具備出色的長打能力，可以在比賽中產生更多的多壘打，幫助球隊取得更多得分。這對於球隊的進攻效率和勝率都有很大的影響，大谷翔平ISO來到0.381，全大聯盟也僅有3名球員突破0.3。
若要談到史上最強的長打王，那絕對非Barry Bonds莫屬，他在2001年單季轟出73發全壘打，IOS達到0.536，也是史上唯一單季超過0.5的打者。
🔥MLB／大谷翔平OPS聯盟唯一破1 解析何謂OPS？