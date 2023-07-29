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抽查市售咖啡標示不實「咖啡因超標！」這些族群當心越喝越累還會骨鬆

抽查市售咖啡標示不實「咖啡因超標！」這些族群當心越喝越累還會骨鬆
抽查市售咖啡標示不實「咖啡因超標！」這些族群當心越喝越累還會骨鬆

Heho健康

根據多項研究調查證實，適量喝咖啡其實有益健康，但如果咖啡因超標也可能對身體有不良影響，國內目前針對市售的咖啡店進行抽查，發現咖啡因標示不少人有「低報」的情形出現。

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食藥署規定，以「紅黃綠燈」對每杯咖啡含有的咖啡因高低進行標示，綠燈應 100 毫克以下、黃燈在 200 毫克以下，紅燈為超過 200 毫克，但有 5 家業者違規。



最誇張的 1 家標示黃燈，實際檢測卻高達 495 毫克，遠超過 200 毫克標準。根據歐盟食品科學專家委員會評估，咖啡因每日攝取量建議在 300 毫克以下，對健康不致造成影響。

但有心血管疾病、心律不整、腸胃病、長期失眠的患者與孕婦及孩童，最好避免或減少含咖啡因飲品的飲用。而骨質已有疏鬆情形時，如仍想享用咖啡的美味，請記得多補充鈣質，以免鈣質流失情形加劇。

咖啡因攝取不超過300毫克

一日咖啡因攝取量，衛福部食藥署建議，成人每天的咖啡因攝取不宜超過 300 毫克，若以超商一杯中杯美式咖啡含 200 毫克的咖啡因推算，一天喝兩杯就會超過建議攝取量。

台大兒童醫院兒童胸腔加護醫學科醫師呂立說，特別是 13 歲至 18 歲孩子還沒有發展完全，腦度容易受到咖啡因的影響，例如心悸、利尿、手抖誘發情緒焦慮、失眠的狀況，甚至一周一杯咖啡就會超標。

針對市售的咖啡飲品標示不清而咖啡因過量，對於健康有所影響。 Heho健康營養師劉思妤指出，咖啡因是中樞神經的刺激物質，攝取過量容易有失眠、焦慮、心悸及身體不適等症狀產生。

此外，每個人的代謝和對咖啡因的敏感度不同，最終還是要回歸到自己身體的感覺，觀察在飲用咖啡或喝茶後的情況，如果因為咖啡因過量而產生不適感，最好還是要調整減量。







圖、文／謝承恩　

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本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 抽查市售咖啡標示不實「咖啡因超標！」這些族群當心越喝越累還會骨鬆

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