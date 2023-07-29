宣示司法革新！賴清德：將完善法律打擊黑金槍毒詐

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賴清德致詞時表示，在場與會者都有共同信念，期盼總統勝選、立委過半，藉以守護台灣人權、法治與和平；他會努力不辜負大家期待，讓2024年後的未來，能繼續呼吸民主、自由、人權的空氣，也相信後援會能在這場選舉扮演關鍵力量，並持續推動國家繁榮與發展。
他指出，司法是社會正義的防線，每任總統都希望台灣司法制度能符合民眾需要，總統蔡英文這7年來推動司法革新，包括單一窗口聯合服務中心、電子筆錄調閱服務、擴大民事訴訟的律師聘請、深夜不訊問聲押被告等等，都是過去大家共同努力的結果。
他表示，司法革新離民眾滿意的目標，尚有一段路要走，且社會日新月異，司法革新沒有終點，必然要不斷推陳出新才能符合社會需要。
賴清德引用前總統李登輝的「民之所欲，長在我心」指出，信賴民主目標在司法革新面，一是當民眾有需要時，法律服務必須長在，將法律服務視為人權的一種，無論民眾居住在都市或偏鄉、是否為經濟弱勢，都要提供民眾可近性、普及性、方便性的法律服務。
賴清德說，其次是安和樂利的社會需要「法律長在」，一套完善的法律與社會制度並行，方能解決危害社會的黑金槍毒詐，他未來也一定會竭盡所能打擊黑金槍毒詐。
賴清德表示，最後是律師平常除守護當事人權益，也會貢獻專業、針砭時政、提供建言，推進社會進步，並在國家面臨民主選擇時，願意跳出來引領台灣走向正確方向；而現在正是時候，台灣再次走到民主與專制的十字路口，中國從未改變想要併吞台灣的心，持續對台文攻武嚇，大家應該要「心頭抓乎定（確定目標）」，不能走回頭路。
他說，在這國際情勢複雜、兩岸氛圍越益激烈的情況下，只要不忘用和平當目標、民主做指南針，相信以眾人的智慧，以及台灣幾十年來打下來的民主成就、自由成果、經濟實力等，絕對會成功乘風破浪，達到理想目標。
賴清德今天稍早也前往板橋在地信仰中心「大井頭福德祠」參香祈福，他致詞時說，土地公是最基層的神明，也是責任最重的神明，他會持續學習土地公的精神，親力親為，推動國家的進步與繁榮，讓民眾安居樂業。
賴清德說，明年選舉也是選擇國家方向，未來他會持續增強國防力量，在國際社會上持續與民主陣營站在一起，並且希望在對等尊嚴、平起平坐的前提下，與中國共同討論兩岸人民福祉，促進和平與安定。（編輯：林克倫）1120729