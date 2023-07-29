北捷去年虧損突破15億！板南線最賺錢、「這條線」賠超過12億元
台北捷運今年6月平均運量達183萬餘人次，但根據審計部「111年度台北市總決算暨附屬單位決算及綜計表審核報告」顯示，去年虧損突破15億元，僅有板南線、淡水信義線2路有盈餘，其他賠錢的3條路線中，又以文湖線虧損12億元最多。
記者陳苾暐／綜合報導
捷運公司提供「107-111年各線營運收支統計表」資料指出，107年度至111年度5條路線運輸本業虧損金額已由107年的13億5596萬餘元，增至111年15億7416萬餘元。其中，板南線盈餘11億3130萬餘元居冠，淡水信義線賺3億284萬餘元居次，但相較107年仍有下降趨勢。
至於文湖線、松山新店線與中和新蘆線部分，則均出現虧損，去年文湖線虧損12億2702萬餘元、中和新蘆線虧11億5564萬餘元、松山新店線虧6億2563萬餘元，不過相比107年，虧損金額皆有減少情形。
審計報告指出，同期間客運人次文湖線共減少32.94%最多，板南線31.12%次之，再來是淡水信義線24.53%，對此，捷運公司強調，將持續努力研議各捷運路線撙節成本措施，以減少運輸本業虧損。另因5條捷運路線行經區域不同，土地使用與生活型態亦有差異，未來會逐線分析，各自找出解決或改善方案，以提升運量，發揮各路線最大效益。