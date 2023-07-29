漫博會直擊／一圖看懂有多狂！ 《艾爾之光》粉絲排2小時不嫌累
第22屆漫畫博覽會今（29）日來到第三天，根據動漫協會秘書長高世椿向《NOWnews》表示，疫情後首次的漫博會首日就已經突破15萬人，第二天也有10萬人潮，第三天人潮更是多，光上半天氣勢就多過首日一倍，展出3日累計參觀人潮達42萬人預料今年總入場人數會上看60萬人次，沒意外的話，會比去年大大進帳超過10萬人。的確，記者一早抵達展場現場可說是寸步難行，想進入熱門攤位至少需要排隊2小時，負責世貿一館交管工作人員，也說，這是近年看過最多人的一次漫博會，進場人數多、漏夜排隊的人也很多。
記者周淑萍/綜合報導
漫博會秘書長高世椿表示，今年於世貿一館全區展出，且走道加大，希望漫迷們可以更舒適逛展，但從開展首日人潮就陸續突破去年的紀錄，與疫情解封、參展攤位增加、卡司強勢回歸等都有關，像是今（29）日就有現象級大作《SPYxFAMILY 間諜家家酒》內擔任「黃昏」的聲優江口拓也，以及《進擊的巨人》飾演「艾連」的聲優梶裕貴都來台灣與粉絲見面。
首度參加漫博會的遊戲橘子，玩家動員力滿點，粉絲許小姐一早排了2個小時才進到《艾爾之光》參加抽獎，幸運抽中相關周邊，讓她覺得很開心。舞台上活動也是一波接一波，今（29）有領航員大使「阿達」現身遊戲橘子舞台區，與玩家近距離互動。另外，超人氣樂團「icyball冰球樂團」在橘子嘉年華帶來3首精彩歌曲以及拍照活動，其中一首歌曲為合作作品〈能不能和我留在台北（陪我幾天）〉，精彩演出炸翻全場。
同步預告，遊戲橘子攤位明（30）日15:00-16:00有特派員百萬YouTuber「HOOK」於《新楓之谷》展區與玩家相見，完成指定社群任務，即可參加官方特別準備的豪華「一楓賞」，參加的粉絲們人人有獎，再加碼現場抽20位粉絲，可以獲得與「HOOK」限定拍立得合照的機會。
此外，熱門攤位像是木棉花，今年推出了7款福袋，因今年有大咖聲優站台，強力催生買氣，根據木棉花公關表示，今（29）日中午前，定價1800元的「SPYxFAMILY 間諜家家酒」福袋已經全部完售，內部人員也透露，有感受到脫下口罩後到驚人買氣，光是排隊進場就需要2小時才能入內，且今年展場倉庫的貨量比去年增加3成，希望可以滿足粉絲需求。