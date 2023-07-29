卡努颱風走向看高壓！台灣2地區「風雨有感」　放颱風假機率揭曉

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若是高壓強，卡努颱風大角度轉西，通過日本那霸至宮古島之間的海域，週三（2日）通過台灣北部海面或東海；若是高壓若，卡努颱風偏西分量較少，轉向西北，通過日本那霸附近，朝中國浙江至上海間前進，高壓越弱離台灣越遠。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」說明，颱風路徑仍有變數，也要考量颱風整合過程中心的調整，都會間接影響後續路徑，目前暫無法完全排除更靠近台灣的機率，週一（31日）轉向時間點是第1道關鍵。
不過由於由於卡努颱風前方垂直風切稍強、有點乾空氣干擾，整體發展環境普通，颱風整合完成後才會逐漸增強，預估仍可達中度颱風中段班規模。考量移動速度快，整合耗時、增強有限，成為強颱機率低。不過可以確定的是，卡努颱風會是一個體型偏大的颱風。
影響從週二（1日）開始，外圍環流陸續報到，北部、宜蘭容易下雨，其餘地區維持多雲到晴、午後雷陣雨。週三（3日）颱風位於東海或北部海面，全台灣容易下雨，尤其西部地區有持續性大雨、伴隨強陣風，北部沿海及馬祖距離颱風核心近，會很有颱風天的感覺。
週四至週末（3日至6日）颱風登陸中國帶動西南風增強，中、南部地區容易下雨，有持續性大雨的機會，是否達到西南氣流，還需要再觀察，但請先做好防災準備。北部、東部則以多雲午後雷陣雨為主。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」特別提醒，由於颱風範圍廣大，就算暴風圈沒有碰到陸地，北部、中部還是會相當有感，尤其沿海地區、馬祖要特別做好防範。風路徑決定各地風雨大小，不確定性高，如有安排活動請多加留意。
中央氣象局預報員曾昭誠則指出，目前預報颱風強度靠近台灣時會是中度颱風，至於1日、2日是否有機會放颱風假，目前看來卡努離台灣還是有滿大一段距離，發布海警機會並不大。在颱風來臨前的31日，會是近期天氣比較好的一天，等到1日、2日後整天不定時有短暫陣雨發生，卡努月接近台灣，雨勢將會越猛烈。