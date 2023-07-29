杜蘇芮襲中國　福建降雨破紀錄北方6省市亮紅燈

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據官方通報，截上午8時，杜蘇芮已造成福建省泉州市、廈門市、漳州市等9區市88萬餘人受災，緊急避險轉移35.44萬人，緊急轉移安置14.62萬人，直接經濟損失人民幣4.28億元（下同，約新台幣18.8億元）。
中國氣象局通報，昨天早上8時至今早8時，福建中部和北部以及沿海地區普遍出現大暴雨，局部地區特大暴雨。
福建多地創有氣象紀錄以來單日雨量紀錄。其中，莆田市526.8毫米居冠，此前紀錄為1997年的296.8毫米；省會福州市338.2毫米居次，此前紀錄為2015年的254.3毫米。
福州城區已陷入一片汪洋，街道積水成河，大批車輛泡水。地鐵、公車全面停駛，23個地下穿越道全面封閉，部分地下道水淹達2公尺。官方今天呼籲市民「非必要人不出門、車不上路」。
中國中央氣象台通報，杜蘇芮今天早上8時在安徽境內減弱為熱帶低壓，目前其風力進一步減弱。但是受殘餘環流繼續北上影響，京津冀魯豫晉等6省市將有極端強降雨，而且具有持續時間長、影響範圍廣、累計雨量大等特點。
中國氣象局今天啟動重大氣象災害（暴雨）一級應急響應，預計7月29日至8月1日，北京、天津、河北、山東西部、河南北部、山西東部部分地區將有大暴雨，北京西部山前和南部、河北中南部等地局部地區有特大暴雨。
據通報，上述地區累計降雨量有50至150毫米，京津冀部分地區200至450毫米，局部地區可達600毫米以上，恐將再破北方多地單日雨量紀錄。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1120729