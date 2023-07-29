羅志祥開唱吸金5000萬！才唱2句突喊「破音了」　尷尬爆笑場面曝

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之後羅志祥以一襲帥氣西裝亮相，將歷年金曲串成兩首情歌組曲，〈防盜鎖〉、〈搞笑〉、〈不具名的悲傷〉、〈愛轉角〉、〈我不會唱歌〉、〈習慣就好〉、〈愛不單行〉等一連串經典曲目，掀起全場大合唱。
羅媽媽先前因為因糖尿病併發身體發炎而住院，羅志祥日前出席活動時透露媽媽身體狀況復原良好，《NOWnews今日新聞》記者現場也看到，羅媽媽在演唱會開始前走入貴賓席，氣色非常好，身穿黑色衣服頭戴黑色帽子，在貴賓席就座後，面對大批媒體拍攝，羅媽媽還露出微笑，看得出來心情非常好。
唱完組曲後，羅志祥向大家鞠躬，「大家好我是羅志祥，去年的7月9日我們在小巨蛋，今年的7月29日我們又回來了。」而他剛剛唱抒情歌，都是由購票觀眾投票選出來的，他笑說非常意外的〈愛轉角〉竟然被另外一首歌打敗，那首歌等等也會演唱。
羅志祥感性的說：「這次回來感覺很不一樣，可以看到海外的朋友們，為了今天跑來台北，今天之後我也會去你們的地方。」他在表演〈愛轉角〉時，把麥克風交給全場歌迷，歌迷聲音似乎偏小，讓他忍不住抱怨觀眾的聲音還沒開，因此要求聽一下台下的尖叫聲，歌迷趕緊熱情回應，「對嘛！如果今天演唱會沒有尖叫聲，就好像沒有參與到；如果我今天沒有空幹，就像是沒有表演到。」
有歌迷立即喊希望羅志祥能空幹，他聽到，立刻開玩笑的說：「出去啦！」羅志祥也表示，希望大家可以好好享受今天的演唱會，「跟上次不一樣，因為上次是回到初心，所以什麼都沒有，這一次爆破爆到我自己都嚇到，爆到我傻眼，每一顆都很貴，很有錢捏！」隨後他走向舞台後方喝水，沒想到竟然發現有舞者的飾品掉了，成了演唱會小插曲。
之後羅志祥在演唱〈灰色空間〉時，才唱了2句，他突然笑說：「破音了！」接著一直狂笑，差點無法唱下去，連帶歌迷被他影響，讓他偷偷在間隙時，以台語對歌迷說：「不要笑！」好不容易才回復情緒，繼續把歌曲唱完。