拉抬侯友宜選情！王金平籲朱立倫提出輔選計畫

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媒體問及，是否請人傳話希望鴻海創辦人郭台銘不要參選總統，王金平否認，並表示端午節晚上與郭台銘見面，從頭到尾皆無談及選舉。
對於國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰日前接受專訪時將砲口對向黨內小雞，王金平表示，有什麼覺得不妥的地方，可以事先比較溫和式地勸告，沒有改善的話，可以再進一步處理。
王金平說，現在不必急，讓侯友宜民調提高後，再積極與小雞們互動，「因為小雞們究竟還是未來總統選舉中間，最重要的基礎」；小雞們聚集起來就形成大的力量，促成總統選舉所需力道。
新北市議員林金結日前與郭台銘同台，且現場出現「立委支持林金結、總統力挺郭台銘」宣傳品，國民黨新北市黨部考紀會決議，確有違反黨內規範的疑慮，做出嚴厲口頭警告，請其注意言行不得再犯，否則加重處分。
王金平說，黨中央根據各種狀況，應研議出一套規範，待規範出來大家再遵守。
對於日前曾呼籲黨中央應儘速主導侯友宜的選務，王金平表示，還沒看到朱立倫積極對外行動，希望朱立倫提出整套輔選計畫，並迅速推動，希望侯友宜選情向上提升。
此外，是否對黨內人士勸說「歸隊」，王金平則表示，盡量呼籲大家團結一致。記者追問是否支持侯友宜，王金平說，「當然是支持他」。（編輯：林興盟）1120729