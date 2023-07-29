北海道無頭男屍案行凶動機曝！一家三口共謀殺人　鄰居揭怪異行徑

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警方透過飯店周圍監視器，鎖定案發當晚與浦仁志一同步入飯店的田村瑠奈涉有重嫌。田村瑠奈離開時還進行了變裝，戴上金色假髮，而金色假髮也已在家中被警方起獲。
從目前掌握的線索來看，田村瑠奈一家三口共同策劃了這起謀殺案，案發當天，父親田村修在飯店外開車接應，而在案發前，父女倆也一同去購買了行李箱與刀子和鋸子，不過，肢解浦仁志頭顱的兇刀，目前尚未尋獲。
然而尚未釐清的則是殺人動機。浦仁志是一位62歲的上班族，喜歡穿著女裝，案發當晚，他在進入喪命的飯店之前，也曾以女裝妝扮參加了一個派對。
根據日媒報導，田村瑠奈的60歲母親田村浩子表示，女兒在5、6月與浦仁志相識，兩人產生矛盾，因此引發殺機。而田村瑠奈的祖父則透露，兩人之間的糾紛就是，經常以女裝打扮的浦仁志讓田村瑠奈對其沒有戒心，結果卻因此遭到侵犯。不過，目前日本警方尚未證實上述說法是否為真。
北海道當地新聞分析田村瑠奈將浦仁志頭顱帶回家的動機，認為不外乎有3種可能，第一是想干擾警方辦案，第二是有很深的仇恨所以把頭顱帶走保存，第三就是頭顱有不能被留在案發現場的理由，只是不清楚這理由是什麼。而專家認為，出於仇恨的可能性最大。
這起一家三口共同參與的謀殺案，也引發了到底是女兒主謀或是父母主謀的爭論，專家認為父母很可能會在調查過程中一肩扛下責任，希望替女兒減輕罪責，因此證詞也未必完全可信。
而案發後，關於田村一家的奇怪行徑也被日本媒體廣泛報導，有自稱是田村瑠奈小學同學的民眾表示，小學五年級就曾遭田村瑠奈持刀攻擊，認為田村瑠奈從小就與周遭格格不入。
當地的居酒屋老闆表示，田村一家經常來店裡用餐，田村的父母看起來就像一般人，沒有什麼異常，但是田村瑠奈很少笑，就算與朋友聚餐也沒有笑容，讓老闆留下印象。田村一家的鄰居則透露，這幾個月開始，發現田村家有奇怪的行徑，像是田村修晚上不回家卻坐在車子內發呆，或是坐在門口吃泡麵，之後田村家的停車位被白布遮蓋，不讓外界看到，但卻更讓人感覺，不尋常的事正在屋裡發生。