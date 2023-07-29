籃籃大熱天穿厚外套「腳踩巨型冰塊」崩潰哭喊！狼狽模樣全被拍
民視、八大《綜藝新時代》職人好厲害本週播出浩子、阿翔、籃籃、香蕉、丹丹，日前到屏東潮州體驗食物模型的工作，第一站職人郭志忠老師帶眾人品嘗「燒冷冰」，而籃籃被抽到「燒冷冰」體驗，她在大熱天穿著大外套，腳踩在大冰塊上，體驗又熱又冷的感受，她一下說好熱，一下又說腳好冰，手忙腳亂又冷熱錯亂的狼狽模樣，讓眾人全笑翻。
記者郭佩蓉/綜合報導
職人郭志忠老師帶大家品嘗各種潮州美食，從吃中觀察學習，如何製作出最好的食物模型．說到潮州美食，當然不能錯過的就是燒冷冰，第一站就帶大家品嘗「燒冷冰」，帶大家觀察冰品，職人更教導大家，食物模型有的時候不能依樣畫葫蘆，像燒冷冰一般料是在冰的底下，是看不見的，但食物模型為了讓客人知道有什麼料，會把料做在冰的上面，一旁工作人員露出不懷好意的笑容，說為了讓大家更進一步的了解燒冷冰，等等抽籤選出一位，可以體驗製作單位特地準備的「燒冷冰」體驗。
在經過一番激烈的抽籤後籃籃雀屏中選，讓她哭笑不得又崩潰，原來所謂的「燒冷冰」體驗，就是穿著厚重的鋪棉外套，然後腳踩在大冰塊上，體驗又熱又冷的感受！只見籃籃在哀號聲中被大家穿上超厚的鋪棉外套、戴上毛帽，接著扶著籃籃站上冰塊，只見籃籃一會兒說好熱雙手不停搧風，一會兒又雙腳不斷扭動說好冰，一旁的丹丹還端上燒冷冰給籃籃吃，上半身熱到不行的籃籃吃了冰後直呼好舒服，手忙腳亂又冷熱錯亂的模樣，看得大家是笑到不行。