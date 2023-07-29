詹姆士變百萬YouTuber遭網友酸「只教簡單的菜」！他高EQ反擊了

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談到自己變百萬YouTuber，詹姆士表示自己接下來計畫去車宿，已經把車子改裝好了，更開心透露修杰楷是他的粉絲，「你們去問賈靜雯，清冰箱是我教修杰楷的，男生會做菜很棒，男生有男生的邏輯、思維，如果我約他車宿，他一定答應」；不過身為百萬YouTuber，是否有收過酸民留言？詹姆士坦言還是有，其中像是被酸「只教簡單的菜」，他也以高EQ回擊：「不然我要教很難的菜？你做得到嗎？又不可能跟網友吵起來！」雖有些無奈，但他心情反而很平靜，依然感謝網友將影片看完。至於對黃子佼性騷風波一事有何看法，他則低調表示：「不多做評論，但未來需要我們支持，就還是會支持。」
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