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詹姆士變百萬YouTuber遭網友酸「只教簡單的菜」！他高EQ反擊了

▲詹姆士今（29）日出席伊拉蘇酒廠代言活動。（圖／品牌提供）
▲詹姆士今（29）日出席伊拉蘇酒廠代言活動。（圖／品牌提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人詹姆士除了主持工作，近年經營YouTube頻道有成，更在年初晉升為「百萬YouTuber」，粉絲眾多。他今（29）日出席酒莊品牌代言活動，邊下廚邊品酒，透露目前因為年紀關係已經不太喝酒，但還是能喝一點葡萄酒；此外，被問到曾國城被黃子佼爆料「在古蹟抽菸」，對此，詹姆士則笑回：「要我怎麼說啦！」還開玩笑請記者自己去問曾國城本人。至於有無遇過酸民？詹姆士坦言有，對方酸他「只教簡單的菜」，對此，他也以高EQ回應：「不然我要教很難的菜？你做得到嗎？」

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▲詹姆士今（29）日出席酒莊品牌代言活動，邊下廚邊品酒。（圖／品牌提供）
▲詹姆士今（29）日出席酒莊品牌代言活動，邊下廚邊品酒。（圖／品牌提供）
詹姆士今日出席記者會，表示隨著疫情解封，工作也變得比以往更多，有時候一個月僅有一日休息，但生活很充實，他不覺得累，「你不知道什麼時候會被遺棄，如果這個時候市場需要，就努力做啊」，雖然因為工作忙碌，家庭時間變少，但看到老婆、女兒都好，他就很滿足了。

▲詹姆士透露修杰楷是他的粉絲。（圖／品牌提供）
▲詹姆士透露修杰楷是他的粉絲。（圖／品牌提供）
談到自己變百萬YouTuber，詹姆士表示自己接下來計畫去車宿，已經把車子改裝好了，更開心透露修杰楷是他的粉絲，「你們去問賈靜雯，清冰箱是我教修杰楷的，男生會做菜很棒，男生有男生的邏輯、思維，如果我約他車宿，他一定答應」；不過身為百萬YouTuber，是否有收過酸民留言？詹姆士坦言還是有，其中像是被酸「只教簡單的菜」，他也以高EQ回擊：「不然我要教很難的菜？你做得到嗎？又不可能跟網友吵起來！」雖有些無奈，但他心情反而很平靜，依然感謝網友將影片看完。至於對黃子佼性騷風波一事有何看法，他則低調表示：「不多做評論，但未來需要我們支持，就還是會支持。」

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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