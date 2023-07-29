侯友宜重感冒取消今明競選行程 能源政策白皮書訪日後擇期公布
國民黨總統參選人侯友宜28日起無公開行程，還一連取消了原本今、明日的台南、台中、新竹行程，原本要在7月底前公布的能源政策白皮書也確定延期，侯友宜競辦發言人黃子哲說，侯友宜日前因颱風來襲，身為新北市長坐鎮防災、勘災，加上重感冒及緊接著的訪日行程，會在訪日結束後盡快召開記者會公布能源政策白皮書。
記者余祥／台北報導
侯友宜自24日起一週都沒有競選行程，但28日前仍有新北市相關行程，據了解，是因為颱風來襲，侯友宜坐鎮防災、勘災，也因為31日起即將啟程訪日，因此需要時間進行前置準備工作等，因此減少競選行程。
至於侯友宜多次宣示要在7月公布能源政策白皮書，也確定跳票，黃子哲表示，侯友宜這幾日重感冒，緊接著要訪日，因此一定會在訪日回台後，擇期召開記者會公布能源相關政見。
侯友宜31日將率團搭乘長榮BR192班機從松山機場出發，預計中午抵達東京羽田機場。侯友宜競選辦公室表示，這次訪問行程包括拜會國會議員、日本台灣交流協會，以及接受日本NHK、朝日新聞專訪。
本次隨侯友宜出訪的包括前駐日代表馮寄台、國民黨智庫執行長兼侯辦議題組召集人柯志恩、新聞組召集人張其強、高雄市立委參選人陳美雅。另外，國民黨海外部主任陳以信，以及組發會副主委夏大明都將同行。