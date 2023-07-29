林志玲懷第二胎？代言照驚見「小腹凸起」　近況曝光揭真相

陳妍希洗刷小籠包黑歷史　再扮古裝「仙氣溢出螢幕」雪恥了

▲陳妍希再次嘗試古裝扮相，評價出爐。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲陳妍希再次嘗試古裝扮相，評價出爐。（圖／翻攝自陳妍希微博）

記者楊穎軒／綜合報導

「馬尾女神」陳妍希與大陸演員陳曉結婚7年，育有1子，剛邁入40歲大關的她，依然充滿少女氣息，不過陳妍希多年來受易胖體質所苦，早前演出和老公陳曉定情作《神雕俠侶》的小龍女，豐潤臉蛋被譏是「小籠包」，近年她積極甩油減重，瘦回有稜有角的「高級臉」，徹底洗刷「最胖小龍女」汙名，近日她分享再扮古裝的影片，網友佳評如潮，直呼：「哪裡來的小仙女？」

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▲網友認為陳妍希本人與電視上呈現的美貌有差異。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲陳妍希曾被譏是「小籠包」。（圖／翻攝自陳妍希微博）
陳妍希近來在真人選秀陸綜《少年行》擔任導師，日前分享節目宣傳預告片，只見她梳著復古髮髻，身著一襲淡粉色飄逸古裝，提燈籠在古色古香的建築裡來回奔走，像是在找什麼東西，時而羞怯，時而露出無辜狀，唯美扮相散發陣陣仙氣，氛圍相當夢幻。

▲陳妍希最新古裝造型。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲▼陳妍希最新古裝造型博得好評。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲陳妍希最新古裝造型博得好評。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲▼陳妍希最新古裝造型博得好評。（圖／翻攝自陳妍希微博）
「今天換古裝，遊園子，求偶遇～」陳妍希寫道，網友看完17秒短片紛紛留言：「提燈美人」、「小龍女造型這樣，也不至於被噴！有些人害人不淺」、「小龍女要是這個妝造就好了」、「等等，我在做夢吧，我看到仙女了」、「寶寶美哭我啦」、「過分美麗了啊啊啊」、「美希的古裝好美啊」！

▲▼陳妍希為節目再穿古裝。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲▼陳妍希為節目再穿古裝。（圖／翻攝自陳妍希工作室微博）
▲▼陳妍希為節目再穿古裝。（圖／翻攝自陳妍希微博）
▲▼陳妍希為節目再穿古裝。（圖／翻攝自陳妍希微博）
陳妍希前年錄熟齡女團選秀節目《乘風破浪的姐姐2》，期間練舞消耗熱量，加上節食，掉了5公斤，登台時被網友盛讚「簡直血洗小龍女的黑歷史，包子臉逆襲高級少女臉」，但她放話要再減5公斤，1個半月後瘦到47.5公斤，雖然只比原本體重少了2.15公斤，已經相當不容易，網友要陳妍希以身體健康為優先考量，不要再瘦下去。

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