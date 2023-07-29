柯文哲批軌道建設！鄭文燦：前瞻預算有助城市轉型

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針對提振商圈經濟，鄭文燦說，台灣在這3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當中，出口表現良好，內需受疫情影響比較辛苦，疫後政府針對振興商圈，投入許多預算，今年上半年，服務業成長率都有5%到6%，代表國人消費信心恢復，希望大家繼續支持商圈，未來經濟部即將成立的商業發展署也會編列預算，會給商圈更多活水。
鄭文燦指出，今年政府規劃來台觀光客600萬人次目標，截至今年7月21日為止，已達到300萬人次，希望國門打開後，有更多遊客進來，利用台鐵及高鐵旅遊，也希望商業發展署成立後與商圈合作，給商圈更大支持。
有媒體詢問鄭文燦對柯文哲批評前瞻軌道建設看法，鄭文燦回應指出，柯文哲曾擔任8年台北市長，應該很清楚台北市是六都中拿到中央政府最多補助款的直轄市，柯文哲指拿到補助最少不是事實。
鄭文燦說，政府在捷運建設投資將近新台幣1兆元，才有捷運城市，捷運工程工期約需8年，準備階段也要4年，因此工程尚未完工，代表各都需要更多預算支持，前瞻預算幫助許多城市轉型，提升生活水準，不是挑撥及對立。
鄭文燦指出，台北市作為首都，獲得最多補助預算及建設，現在政府想把其他地方帶起來，不只需要大家支持，也是值得肯定的方向。（編輯：謝雅竹）1120729