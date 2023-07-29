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柯文哲批軌道建設！鄭文燦：前瞻預算有助城市轉型

▲民眾黨總統參選人柯文哲最近猛批前瞻軌道建設，對此，行政院副院長鄭文燦回應，前瞻建設預算助許多城市轉型，提升生活水準。（圖／民眾黨提供）
▲民眾黨總統參選人柯文哲最近猛批前瞻軌道建設，對此，行政院副院長鄭文燦回應，前瞻建設預算助許多城市轉型，提升生活水準。（圖／民眾黨提供）

中央社

（中央社記者吳哲豪彰化29日電）民眾黨總統參選人柯文哲最近猛批前瞻軌道建設；行政院副院長鄭文燦今天指出，前瞻建設預算助許多城市轉型，提升生活水準，政府想把其他地方帶起來，是值得肯定方向。

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鄭文燦下午前往彰化北斗奠安宮參加全國商圈嘉年華會，會後接受媒體聯訪，針對中央政府要如何提振商圈經濟以及台灣民眾黨總統參選人柯文哲指中央政府一再大撒幣，造成地方債台高築，甚至排擠長照、教育等項目，前瞻變「錢沾」等議題作出回應。

針對提振商圈經濟，鄭文燦說，台灣在這3年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情當中，出口表現良好，內需受疫情影響比較辛苦，疫後政府針對振興商圈，投入許多預算，今年上半年，服務業成長率都有5%到6%，代表國人消費信心恢復，希望大家繼續支持商圈，未來經濟部即將成立的商業發展署也會編列預算，會給商圈更多活水。

鄭文燦指出，今年政府規劃來台觀光客600萬人次目標，截至今年7月21日為止，已達到300萬人次，希望國門打開後，有更多遊客進來，利用台鐵及高鐵旅遊，也希望商業發展署成立後與商圈合作，給商圈更大支持。

有媒體詢問鄭文燦對柯文哲批評前瞻軌道建設看法，鄭文燦回應指出，柯文哲曾擔任8年台北市長，應該很清楚台北市是六都中拿到中央政府最多補助款的直轄市，柯文哲指拿到補助最少不是事實。

鄭文燦說，政府在捷運建設投資將近新台幣1兆元，才有捷運城市，捷運工程工期約需8年，準備階段也要4年，因此工程尚未完工，代表各都需要更多預算支持，前瞻預算幫助許多城市轉型，提升生活水準，不是挑撥及對立。

鄭文燦指出，台北市作為首都，獲得最多補助預算及建設，現在政府想把其他地方帶起來，不只需要大家支持，也是值得肯定的方向。（編輯：謝雅竹）1120729

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