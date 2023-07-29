拋出司法革新3大目標！賴清德宣示：打擊黑金槍毒詐

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賴清德表示，2024年他的責任就是，希望未來台灣人民都可以深吸一口氣，深深呼吸到民主自由人權，這就是他的使命所在，希望一起加油，讓台灣司法制度更加符合台灣人民的需要。
賴清德提到，總統蔡英文這7年推動司法改革，包含單一窗口聯合服務中心、電子筆錄調閱服務等，司法改革雖然離民眾滿意目標還有段路要走，且社會日新月異，但司法革新沒有終點，要不斷推陳出新才能符合社會需求。
賴清德也引用前總統李登輝的「民之所欲，長在我心」，並提出三個希望。他說，第一，希望當人民有需要時，法律服務常在，法律服務也要視為人權一種，未來的法律服務，應是要有可近性、普及性還有方便性；其次，當人民需要一個安和樂的社會，大家共同努力，建立一套法律制度，目前危害社會治安最嚴重不外乎是黑金、槍、毒、詐，單靠個人沒辦法，我們需要的一套完善的法律制度以及輔佐的社會制度。
賴清德接續說，民主過程中，許多律師都參與其中，律師不是只有守護當事人權益，他們貢獻專業推動社會，當國家面臨專制跟民主選擇的時候，更是願意跳出來引領台灣往正確方向走。
賴清德強調，現在台灣也再度走到了民主和專制的十字路口，很清楚深刻感受到，幾十年來中國併吞台灣的野心是從沒有改變，在這種狀態下，絕對不能走回頭路，「希望用民主當作指南針，以我們的智慧，只要團結合作，我們一定可以乘風破浪達到我們理想的目標」。
全國律師信賴台灣後援會下午舉行成立大會，吸引250名律師到場出席，不過，會場位置雖擺滿，但到達人數僅四分之一，場面不若先前會計師、藥師、醫師等後援會熱絡，與會者透露，動員人數雖不如預期，但指標性律師如詹順貴、倒扁律師魏千峰、全國律師聯合會理事長陳彥希均到場，還是很有意義。