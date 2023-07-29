羅志祥攻蛋開唱！蕭敬騰曝光他「私下小名」　林志穎送生日祝福

羅志祥（小豬）於今（29）日在台北小巨蛋舉行「2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」，演藝圈好友紛紛送上花籃、卡片，祝福他演唱會成功，林志穎與陳若儀還不忘祝羅志祥生日快樂，蕭敬騰則是以親密的「豬豬」稱呼羅志祥。 我是廣告 請繼續往下閱讀 邱瓈寬送上花籃寫道：「20年的show time千錘百鍊，淬火重生，燃起你的主場秀，祝2023 羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站演出圓滿成功。」楊丞琳的卡片上寫道：「Good show，炸翻全場。」蕭敬騰送上卡片，稱呼羅志祥「豬豬」，「演唱會大成功，帥爆小巨蛋！」▲▼邱瓈寬、蕭敬騰等人送上花籃，祝福羅志祥演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝） 林志穎與太太陳若儀貼心的表示：「祝亞洲舞王羅志祥，EVOLUTION演唱會台北站，生日快樂、圓滿成功。」蕭亞軒在卡片上同樣也祝羅志祥生日快樂，「進化再進化，升級再升級，〈Don't be late〉，祝賀羅天王EVOLUTION 演唱會台北站圓滿大成功，生日大快樂！」天后張惠妹、王心凌等人也送上花籃、卡片祝福羅志祥演唱會成功。羅志祥在台灣的粉絲後援會也送上花籃與卡片，卡片上英文寫道：「Let's celebrate your success！」▲蕭亞軒祝羅志祥生日快樂、演唱會成功。（圖／記者吳雨婕攝）羅志祥甘願當情緒垃圾桶！堅持自我消化低潮 原因曝光惹心疼影音／羅志祥媽媽身體狀況曝光！他心疼吐「發現母住院過程」羅志祥情變39個月再攻小巨蛋 王力宏、曹格離婚不損人氣羅志祥今晚小巨蛋開唱！從過街老鼠重返舞台之王 血淚過程一次看