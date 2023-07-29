歌單曝光！柯文哲演唱會10首歌還不夠 粉絲大喊「安可」
台灣民眾黨總統參選人柯文哲今（29）日下午3點在CORNER MAX展演館舉行「KP SHOW」募款演唱會，一開場就身穿醫師袍演唱「囚鳥」 、「來個蹦蹦」、「王妃」 、「三天三夜」、「青蘋果樂園」等組曲。最後紛絲意猶未竟喊「安可」，柯還加碼演唱「堅持」、「世界第一等」等安可曲。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲演場會一開場身穿醫師袍唱「囚鳥」 ，加上「來個蹦蹦」、「王妃」 、「三天三夜」、「青蘋果樂園」等組曲。之後接著唱「一顆流星」、「用心良苦」、「我只在乎你」、「ㄧ支小雨傘」、「挪威的森林」、「憨人」、「愛拼才會贏」，與粉絲大合唱「朋友」。柯的妻子陳佩琪聽到柯文哲對她唱「我只在乎你」時，還因此感動地拭淚。
柯文哲與粉絲合唱完「朋友」之後，粉絲意猶未盡，柯文哲加碼唱安可曲「堅持」與「世界第一等」，演唱會在下午5點準時結束。柯文哲會後受訪被媒體問到給演唱會打幾分？柯文哲回應說，「盡力，分數是給觀眾打，又不是我們自己打！」
柯文哲舉辦演唱會，鴻海集團創辦人郭台銘署名贈送花籃，賀卡上引用柯文哲過去常說「一個人走得快、一群人走得遠」作為賀詞，引發外界聯想。對此，柯文哲表示，他在後台沒看見，幕僚有拍照給他看郭台銘的花籃，上面「一個人走得快、一群人走得遠」是他們常說的話，人家送花總要記得。