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隨民眾健康意識提高，除了健保之外，許多民眾都會提早為自己購置民間保險業者開發的「醫療險」產品，以確保自己未來生病時，除了最基本的健保給付醫療方式外，也有機會減輕自費藥物或最新療法所伴隨的經濟負擔。
商業保險給付新療法恐受挫
石崇良指出，現在科技發展迅速，很多昂貴的醫療產品、新研發藥物，以及各種療法所附加的醫療耗材，健保需要時間討論、很難在第一時間給付，因此，以商業保險補全全民健保是很多國家在努力的方向，以健保為基底，其餘不足則由商業保險來負擔。
若想完成「商保補健保」的全面規劃，石崇良分析，首先要釐清私部門的醫療險在給付上面臨的障礙，長期方面則要尋找商保補位健保的合適方案、新保險產品的風險評估作法，以及自費市場規模與其交易情況的監控機制。
商保補健保 4 大議題待釐清
石崇良舉例，目前不少醫療險產品採取「保大不保小」的策略，並以「是否住院」為給付標準，但現今醫療走向不住院治療，保單設計根本邏輯就會發生嚴重問題，民眾擔心的癌症標靶藥物、不住院化學治療等恐怕都無法得到幫助，因此商業醫療險與健保支付上有哪些障礙，是第一步要破除的。
就長期來看，石崇良說，商保與健保的補位策略涉及既有資料的分析與未來規劃應用，需從中找出較適合的方案，且目前私部門其實對於大市場、新興醫療措施背後的財務風險等，缺乏大數據可供新產品規劃使用，未來如何提供協助也是一大議題。
此外，石崇良強調，必須有能夠掌握當下自費市場規模與交易情況的機制，才有辦法做未來商保補位健保的規劃，就此面向來說，他偏好由政府部門引導，而非從各自保險業者去發想。
文／林志怡 圖／孫沛群
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 保險買了，罹癌恐不賠？石崇良揭「商保補健保」最大困境