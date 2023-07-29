颱風警報解除！4大超商咖啡優惠：全家拿鐵30元、7-11咖啡買1送1

全台通路激省／全聯洗衣精、醬油「買1送1」　超商咖啡也買1送1

▲本週通路精選優惠出爐，全聯有白蘭洗衣精、萬家香黑豆醬油買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲本週通路精選優惠出爐，全聯有白蘭洗衣精、萬家香黑豆醬油買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

杜蘇芮颱風走後，卡努颱風接力登場，快跟著限時優惠提早囤民生用品，省荷包又不怕風雨來臨！本週精選優惠包括，全聯有白蘭洗衣精、萬家香黑豆醬油買1送1；愛買福樂調味牛乳優惠後平均單杯只要15元，口味任搭任選都買1送1；民眾最愛的咖啡優惠，全家有特大杯拿鐵（70元）、鮮露醇奶茶（55元）買1送1，萊爾富特大冰檸檬美式咖啡買1送1。

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🟡好市多．即起至8月3日

冷凍綜合海鮮魚漿，原價599元，特價489元

Hau冷凍韓式雜菜粉絲拌飯，原價475元，特價375元

享點子泰式綠咖哩雞，原價369元，特價294元

🟡家樂福．即起至8月30日

南僑水晶肥皂洗衣液體皂補充包，原價178元買1送1

百家珍，燊椹醋／蜂蜜醋／憂越莓醋／紅葡萄醋，600毫升／瓶，原價219元買1送1

樂事洋芋片夾鏈包系列，原價135元特價96元

Hello Kitty X 幾米 《月亮忘記了》厚實舒適感洗臉巾，70張／盒，原價199元買1送1

▲全聯衛生紙滿399元現折50元。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲全聯柔情抽取式衛生紙100抽x8包／袋，2袋149元，平均單袋75元。（示意圖／業者提供
🟡全聯．即起至8月10日

白蘭洗衣精，海洋麝香／陽光金橙，1.5KG／包，原價138元買1送1

萬家香黑豆醬油，450ml／罐，原價159元買1送1

主廚精選極品葵花油，1L／瓶，原價359元買1送1

柔情抽取式衛生紙（福利熊），100抽x8包／袋，2袋149元，平均單袋75元

🟡愛買．即起至8月30日

花王洗髮精／潤髮乳，任兩瓶150元

白蘭香氛洗衣球系列，原價198元買1送1

雅芳北海道雪糕，原價138元買1送1

POKI冰淇淋系列，原價138元買1送1

福樂調味牛乳，原價30元買1送1

🟡7-11．即起至8月1日

黑松茶尋味，台灣春茶590ml／瓶，原價25元買1送1

棒棒優希臘式優格雪糕，原味燕麥／草莓燕麥，原價40元，任選買12送12

日本NIJAYA贅澤草莓冰棒，原價69元，第2件1元

日本NIJAYA聖代，巧克草莓風味／夢幻草莓蛋糕風味，原價79元，任選2件99元

▲全家西西里咖啡升級，加入小分子氣泡水，推出「西西里氣泡美式」。（圖／全家提供）
▲全家特大杯拿鐵（70元）、鮮露醇奶茶（55元）買1送1。（圖／全家提供）
🟡全家．即起至7月30日

FMC鹼性離子水，800ml／瓶，原價29元買1送1

御茶園查香馡紅，500ml／瓶，原價35元買1送1

杜老爺曠世奇派草莓大雪糕，原價45元買1送1

特大杯拿鐵（70元）、鮮露醇奶茶（55元）買1送1

🟡萊爾富．即起至7月30日（結帳憑LINE官帳活動條碼

特大冰檸檬美式咖啡，原價75元買1送1

RICH濃郁果汁，原價38元買1送1

OREO夾心餅乾，原價55元，任選第2件10元

▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周優惠。（圖／業者提供、記者整理）

颱風警報解除！4大超商咖啡優惠：全家拿鐵30元、7-11咖啡買1送1

全家霜淇淋今起買1送1！特大拿鐵、奶茶也買1送1　7-11咖啡買5送2

颱風天提神！7-11咖啡今起買1送1可寄杯　全家拿鐵、奶茶也買1送1

限5天！7-11冰棒第2支1元　全家特大杯拿鐵買1送1、衛生紙8元

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