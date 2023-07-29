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中醫師杜哲修表示，紫外線照射皮膚會產生自由基，而自由基會破壞膠原蛋白，以及出現一連串的生化反應，進而造成皮膚老化，出現如細紋、鬆弛、黑斑等。此外，長期曝曬於紫外線之下，可能造成 DNA 結構突變導致皮膚癌。
他提醒，為了避免皮膚受到陽光過度曝曬，一定要記得做好防曬動作，記得戴口罩跟帽子，同時要依照場合選定適合的防曬乳。更應避免在早上 10 點到下午 3 點之間、太陽最大的時候出門。
善用保濕鎮靜從外改善
如果是出遊參加戶外活動，或到海邊玩水時，倘若出現皮膚發紅、刺痛、搔癢等曬傷情形，可以適量的局部冰敷稍微控制發紅、刺痛感，再塗上含有蘆薈凝膠、甘草萃取物等保濕品鎮靜肌膚。出門前先冰鎮這些產品，使用效果較佳。
而在保養上，保濕是每個人都需要的基礎保養，肌膚本會隨著年齡增加，逐漸失去光澤、彈性，產生細紋，只要保濕做得好，皮膚自然就會呈現潤澤彈力。而過度曝曬後，可以先鎮靜、再加強保濕，加快皮膚修復速度。
利用中藥茶飲從內調理
杜哲修提到，人們常花太多時間在外部保養上，卻忘記內部調理的重要。其實很多的皮膚疾病是要由內而外的治療，如果覺得保養品擦得再貴、再多都無效效，不妨試著喝這款茶飲。
美顏飲
- 藥材：天花粉 1 錢、麥門冬 1 錢、玉竹 1 錢、炙甘草 1 錢、紅棗 2 顆。
- 方式：放在保溫瓶加入 500c.c. 的熱水悶 10 分鐘即可飲用。
- 飲用方式：1 天 1 份持續喝 30 天。
諮詢專家：民權馬光中醫診所院長 杜哲修中醫師
文 / 黃慧玫、圖 / 黃懷賢
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 曬後肌膚拉警報！中醫師教你喝 1 物改善乾澀、斑點、細紋等問題