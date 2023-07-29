尼日政變！歐盟表態「不會承認」軍政府：中斷上億歐元援助

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根據《德國之聲》報導，尼日是西方國家在西非地區打擊伊斯蘭國叛亂武裝勢力的重要盟友，且尼日同時接受美國與歐盟的巨額金援，歐盟在2021年至2024年間，撥款了5.03億歐元援助尼日，如今歐盟與尼日的合作以及龐大的金援都將被中斷。
不僅歐盟表態不會承認政變當局，非洲聯盟（African Union）也發聲明要求尼日軍方退回軍營，讓國家恢復憲政秩序，並提出了15天的期限。
而歡迎尼日政變的則是俄羅斯的瓦格納傭兵組織，首腦普里格津（Yevgeny Prigozhin）大讚尼日政變是一場「當地民眾對抗殖民者的勝利」，並稱瓦格納傭兵願意替尼日維持秩序提供服務。
根據《The Conversation》報導，佛羅里達大學政治學教授維亞隆（Leonardo A. Villalón）表示，自己上個月才剛去過尼日，完全沒察覺政變的跡象，當地也沒有民眾在抗議示威。
維亞隆指出，發動政變的軍方為了證明自己的正當性，總會批評民選政府失能，不過總統貝佐姆2021年才在大選中獲勝，以他短暫的執政期間來看，根本不存在足以發動政變的政治僵局或社經亂象，所以此次政變只是軍方的奪權，而並非由社會危機引起。
維亞隆認為，尼日是目前全球最窮困的國家之一，這場政變不僅對於美國等西方國家的盟友來說是重大打擊，對當地民眾來說，沒有和平與穩定，也無異於喪失脫離貧窮的機會。