蔡依林開賣手工編織包包！曝曾背它遊山玩水：可以感受到我的溫度
亞洲天后蔡依林（Jolin）近期仍忙著舉行《Ugly Beauty世界巡迴演唱會》，不過她同時間也迷上編織手工，昨（28）日她在個人YouTube頻道曬出許多編織作品，透露這些作品都將在「彩虹天使咖啡屋」公益義賣。而蔡依林被問到巡演期間怎麼有空製作手工編織作品？她忍不住大笑反擊：「彩排我也很認真，編織我也很認真，我做什麼事情都投入心血好嗎？」
記者賴禹妡/綜合報導
蔡依林透露自己喜歡上編織，是因為做完很有成就感，且還可以拿來打發時間，讓自己心情變好，「我喜歡從零到有的那種感覺，從它只是一條線然後編到成品，很像是在變一個魔術的感覺」，她特別喜歡編織小包包、手機包，不但可以很快看到成品，而且也非常實背。
蔡依林在影片中秀出許多她編織過的作品，除了有小包、手機包，還有帽子等不同產品，「有一些是自己背過的，所以你可以感受到我的溫度跟我的味道在裡頭，它也帶我去過很多地方，不管是工作還是去遊山玩水的時候都會背到」。
而蔡依林工作人員被問到，這些作品是否在演唱會前製作的，「因為大家都覺得妳演唱會之前應該很忙，不是應該要很認真彩排」。對此，蔡依林笑喊：「我很認真彩排啊，彩排我也很認真，編織我也很認真，我做什麼事情都投入心血好嗎？」她也宣布，這些編織作品將會在「彩虹天使咖啡屋」義賣，希望大家可以一起來支持。